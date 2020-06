O título que falta para CR7 chegar a uma marca incrível

Cristiano Ronaldo iniciou sua carreira em Portugal. No entanto, sua força era tanta que durou apenas alguns jogos em Lisboa. O Manchester United apostou fortemente nele e começou a polir o diamante. Nesta quarta-feira, a lenda de sua carreira pode escrever outro episódio de sua carreira de ouro. E já sabemos que ele é muito bom em finais.

Não é que o da Coppa Italia seja o título mais importante de sua carreira, mas, se ele vencer, apresentará um currículo impressionante: significaria ter vencido todos os torneios que disputou na Inglaterra, Espanha e Itália, os três grandes países onde jogou. No total, seriam dez.

Em 22 de maio de 2004, contra o Milwall, o atacante português venceu o primeiro deles. Foi a FA Cup, em cuja final ele marcou um dos três gols de sua equipe na estreia. Depois dela, o Community Shield (a Supercopa da Inglaterra), Premier League e EFL chegariam na temporada seguinte. Lá, ele se tornou uma referência.

A temporada 09-10 foi a da mudança para o Real Madrid, embora em seu primeiro ano ele tenha passado em branco, além do uniforme. Depois disso, conquistou um título por ano: estreou com a Copa del Rey de Mestalla; em 11-12 a LaLiga encerrada na cidade de Málaga e em 12-13, voltando a Barcelona, ​​Cristiano fechou o ciclo com a Supercopa.

Na Itália, ele está precisando de apenas duas temporadas para fazer isso, pois no ano passado estreou na Supercopa assim que chegou e terminou a temporada com o 'Scudetto'.