O top 10 das seleções mais caras

Um ranking realizado por 'Transfermarkt' apresenta as dez seleções mais valiosas do planeta. O site especialista no mercado da bola considerou os jogadores mais caros de cada posição.

O Brasil está avaliado em 705 milhões de euros (aproximadamente R$ 4,4 bilhões) e foi escalado com Alisson (Liverpool), Emerson (Betis), Diego Carlos (Sevilla), Marquinhos (PSG), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Casemiro (Real Madrid), Arthur (Juventus), Rodrygo (Real Madrid), Philippe Coutinho (Barcelona), Neymar (PSG), Roberto Firmino (Liverpool).

Recheado de jovens talentosos, o grupo da Inglaterra lidera o ranking com valor estimado em 794 milhões de euros (R$ 4,9 bilhões). Em segundo lugar, aparecem os franceses, atuais campeões mundiais, avaliados em 745 milhões de euros (R$ 4,6 bilhões). Confira abaixo o top 10.

Inglaterra - 794 milhões de euros

França - 745 milhões de euros

Brasil - 705 milhões de euros

Alemanha - 656 milhões de euros

Espanha - 519 milhões de euros

Bélgica - 496,7 milhões de euros

Itália - 477 milhões de euros

Portugal - 471 milhões de euros

Argentina - 422 milhões de euros

Holanda - 414 milhões de euros