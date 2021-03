O toque de mão que fez o coração barcelonista gelar

Sabe aquele frio na espinha? Pois bem, foi isso que o barcelonismo sentiu quando viu a bola toca na mão de Lenglet dentro da área.

Depois de Ter Stegen já ter defendido uma penalidade, o VAR checou a possibilidade de uma segunda, o que poderia prejudicar a incrível virada do Barça.

Após um cruzamento na área, Lenglet dividiu com Ocampos, a bola tocou no peito do francês e logo no seu braço. O VAR analisou o lance, demorou alguns minutos, para a agonia dos 'culés', mas finalmente mandou a partida seguir.