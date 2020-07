O tornozelo de Hazard volta a ser um problema: o belga é dúvida contra o Alavés

Más notícias para o Real Madrid. O tornozelo de Eden Hazard é novamente um grande problema. Aparentemente, o atacante belga voltou a sentir dores, o que o impediria de ser o próximo cara a cara contra Alavés.

Como Javier Herráez relatou no programa de rádio 'El Larguero', do 'Cadena SER', os golpes que ele recebeu na partida contra o Espanyol continuam a causar problemas para um Hazard que não parece enfrentar uma simples recaída, descartando que seja uma questão psicológica relacionada a um possível medo de jogar novamente, pois a dor que ele sente é real.

Embora Hazard queira entrar no jogo contra o Alavés, a verdade é que ele teve que se retirar do treinamento merengue na última terça-feira, quando o grupo se preparou para jogar um pequeno jogo, já que seu tornozelo ainda não está em boas condições.

Uma situação semelhante à vivida na quarta-feira, quando ele recomeçou a sessão trabalhando com o restante do grupo, mas acabou se exercitando sozinho por precaução.

O belga era mais um no começo quando o grupo liderado por Zinedine Zidane realizou uma série de pequenas corridas, trabalho com elástico e exercícios de força, de acordo com o site do clube, e em exercícios com bola, de posse e pressão.

E ele estava ausente da parte final, continuando com seu plano de trabalho dentro das instalações para reforçar o tornozelo direito com exercícios específicos. Enquanto isso, seus companheiros de equipe fizeram uma série de chutes a gol em movimento e jogos em campo reduzido.