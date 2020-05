O Tottenham considera Ndombele intransferível

Tanguy Ndombele estava na porta de saída do Tottenham, mas o clube londrino parece ter mudado de decisão nos últimos dias. Agora, o jogador é intransferível.

De acordo com o 'London Evening Standard', o conjunto inglês que ficar com o meia, tendo em vista que ele está na mira de vários gigantes do continente como Barcelona e Liverpool.

Apesar das críticas de Mourinho, o técnico acredita que pode recuperar aquela que foi uma das contratações mais badaladas do último mercado de verão do Tottenham.

"É um jogador muito talentoso. Tem que saber fazer de uma forma muito melhor e ser consciente de que não posso lhe dar mais oportunidades para seguir jogando porque a equipe é mais importante", disse Mou.

Sendo assim, os clubes interessados no talento do ex-Lyon terão que continuar no mercado em busca de um meia.