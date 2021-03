O Tottenham já negocia renovação de dupla Kane-Son até 2025

Kane e Son poderiam renovar em breve com o Tottenham. Depois de um tempo sem notícias sobre suas situações contratuais, Nicolò Schira, jornalista especialista no mercado de transferências, informou que a intenção da diretoria é estender tal vínculo até 2025 e as negociações já começaram.

No caso do inglês, a intenção do clube é incluir uma opção para que você possa renovar por mais um ano. Assim, se eu assinasse um novo relacionamento pelas próximas quatro temporadas, teria uma quinta na mesa se ambas as partes estivessem felizes com sua relação.

Atualmente, o contrato de Harry vai até 2024 e o de Heung-Min até 2023. Há muito tempo para acertar as conversas que os mantêm elenco por mais tempo, embora, considerando que estão entre os mais cobiçados do mundo, seria ótimo para a entidade garantir logo sua continuidade.

O anúncio de um acordo com os dois em breve seria uma ótima notícia para o Tottenham. Desde o início da temporada, a boa harmonia que Kane e Son se orgulham em campo tem ressoado na Inglaterra e vai perfeitamente com as aspirações de José Mourinho.