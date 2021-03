O Tottenham já procura um sucessor para Mourinho: estes são os candidatos

O Tottenham acabou sendo eliminado da Europa League pelo Dínamo Zagreb. E esse resultado desastroso está dando muito o que falar.

Na Inglaterra afirmam que o cargo de José Mourinho a frente dos 'spurs' corre perigo. Até o momento, ele continua no banco, mas não se sabe até quando. A imprensa revelou nessa sexta-feira que a sua demissão custaria cerca de 40 milhões de euros aos cofres do Tottenham.

De qualquer forma, o jorna 'Mirror' afirma que independentemente do que possa vir a acontecer, Daniel Levy, proprietário do clube, já pensa em alguns possíveis sucessores.

O mandatário gosta de nomes como Julian Nagelsmann, do RB Leipzig, Brendan Rodgers, do Leicester City, Ralph Hasenhuttl, do Southampton, além de Massimiliano Allegri e Rafa Benítez, ambos sem equipe.

O 'The Sun' vai além e coloca Brendan Rodgers como o grande favorito. Afirma que, no passado, Daniel Levy tentou a sua contratação e voltará a tentar caso opte pela demissão de 'Mou'.