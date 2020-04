O Tottenham pensa na muralha da Atalanta

Gollini era o titular absoluto da Atalanta antes da parada pelo coronavírus. O goleiro de 25 anos melhorou os seus números no clube que se tornou a sensação da Europa.

De acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport', o italiano entrou na mira do Tottenham. O clube inglês vai estudando o mercado em busca de um substituto para Hugo Lloris, cujo contrato termina no dia 30 de junho de 2022.

O valor de mercado do goleiro da Atalanta é de pouco mais de sete milhões de euros, uma quantia que os italianos tentarão dobrar antes de liberar o seu titular.

Outros clubes como o Milan, também estão acompanhando de perto a evolução de Gollini.