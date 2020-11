"O Tottenham poderia ser campeão em muitos países da Europa"

Poucas pessoas conhecem tão bem o futebol inglês como José Mourinho. Primeiro no Chelsea, logo no Manchester United e agora no Tottenham, o técnico luso sabe da dificuldade que é vencer um torneio tão competitivo.

Por isso, depois da vitória por 0-1 do Tottenham Hotspur diante do West Bromwich Albion, Mourinho recordou aos torcedores que se trata de um torneio de regularidade.

"Essa equipe poderia ser campeã em muitos países da Europa. No entanto, é muito difícil na Premier League. São muitas equipes boas... é possível fazer uma boa temporada e não ser campeão. Mas tentaremos ganhar", assegurou.

"Quando uma equipe é campeã ou briga pelo título, há sempre uma relação direta com os seus oponentes. Prometo que não me preocupa o Leicester-Wolves ou Manchester City-Liverpool (jogos da rodada). Eu só quero vencer partidas e ver onde estaremos ao final da temporada", disse o 'The Special One' na sua última entrevista coletiva.

O Tottenham de Mou começou muito bem a competição. É o vice-líder da Premier League com 17 pontos após oito rodadas. Um ponto atrás do líder Leicester.