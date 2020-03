O treino da quarentena de Neymar, Mbappé e cia

O PSG cancelou todas suas atividades até uma nova ordem depois que o futebol foi paralisado no país devido à pandemia do Covid-19, que está causando milhares de mortes em diversos países. Em meio à crise, a equipe deve continuar trabalhando em casa.

Foi definido um plano de treinamento geral e um mais específico para cada jogador do Paris Saint-Germain. Além disso, deverão continuar cuidando de sua dieta.

O jornalista do 'RMC Sport' Loïc Tanzi publicou em sua conta oficial do Twitter o treinamento a que os jogadores de Tuchel devem se submeter, embora a imprensa do país indique que muitos jogadores fugiram da França, como no caso de Neymar e Thiago Silva, que partiram rumo ao Brasil para escaparem da quarentena francesa e estarem perto de suas famílias enquanto o vírus começa a se espalhar pelo Brasil.

O plano de trabalho enviado aos jogadores parisienses consiste em uma a uma hora e meia de treinamento por dia, com um aquecimento de oito minutos. A sessão de trabalho começa com dez minutos de exercícios de musculação. O mais trabalhado é a parte aeróbica, com sessões de 35 a 40 minutos com mudanças de velocidade.