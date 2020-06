O tridente desejado por Zidane já está pronto

Zidane tem um desejo que ainda não foi capaz de realizar com o Real Madrid. O treinador francês ainda não conseguiu reunir seu trio de ataque dos sonhos, algo que pode acontecer no retorno de LaLiga.

Karim Benzema está em sua melhor forma física para voltar a competir, Eden Hazard já se recuperou de sua operação e Marco Asensio já começou a treinar com o restante do grupo.

Uma maravilhosa notícia para o técnico francês, que finalmente poderá contar com o trio Asensio-Benzema-Hazard, o mais aguardado pelos torcedores 'merengues', que desmoronou após a grave lesão no joelho do atacante espanhol.

É claro que, embora 'Zizou' já tenha todo o seu arsenal ofensivo disponível, terá que ir dosando Asensio e Hazard, que ainda estão entre os algodões para evitar recaídas.

Por esse motivo, a ideia do técnico francês é proporcionar ao atletas alguns minutos em cada partida, assim o esperado tridente não deve aparecer em cena até as últimas partidas da Liga e da Champions.