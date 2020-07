O tweet da discórdia no Barcelona: "Nunca houve um goleador como Cristiano"

O clima no Barcelona não está nada bom. O empate com o Celta de Vigo na última rodada do Campeonato Espanhol escancarou os problemas entre os jogadores e a comissão técnica, mas especificamente com o auxiliar de Quique Setién, Eder Sarabia.

Suárez mandou um recado aos treinadores: "O que está acontecendo? É para isso que servem os treinadores, para analisar a situação" e Messi simplesmente ignorou as suas orientações.

A internet não perdoa, e em meio a tudo isso os usuários do Twitter encontraram uma publicação de Sarabia em 2015 quando era auxiliar do Las Palmas, na qual fazia elogios a CR7: "Nunca houve um goleador como Cristiano Ronaldo", escreveu.

A publicação dividiu os usuários. "Grande Eder, destrua o Barça desde dentro", "Coloque vídeos de CR7 para ver se Messi aprende algo" e "Não se deixe pisotear pelo anão, Eder", foram algumas das reações.