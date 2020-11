O último adeus de Messi a Maradona: "Até sempre, Diego"

De '10' para '10', a homenagem de Leo Messi a Diego Armando Maradona emocionou o mundo. Após marcar um golaço contra o Osasuna, o atacante do Barcelona o dedicou ao 'Pelusa'.

Leo tirou a sua camisa azulgrana e mostrou a camiseta de Newell's Old Boys de Maradona, também com o número '10' e apontou para os ceús emocionado.

Mas esse não foi o último gesto de Messi com Diego. Após a partida, o rosarino compartilhou uma imagem no Instagram onda aparecia em uma pose parecida a de Maradona em 1993 com a camisa do Newell's.

A imagem vinha acompanhada de uma curta, mas carinhosa e sincera frase: "até sempre, Diego". O último adeus de Leo Messi ao seu ídolo, ao de toda Argentina e de grande parte do futebol mundial.