Wanda Nara mostrou que tem uma forma peculiar de montar a cavalo. A esposa de Mauro Icardi, jogador do París Saint-Germain, voltou a incendiar as redes sociais com uma foto.

Completamente nua, a argentina posou montada em um cavalo, com o cabelo solto em uma foto bastante sensual.

Na legenda, a polêmica empresária escreveu 'pisando forte" e voltou a causar sensação nas redes sociais, já que tem mais de sete milhões de seguidores.