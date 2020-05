O último treino de Simeone antes de uma semana mais intensa

O Atlético de Madrid voltou a Majadahonda para completar seu último treinamento da semana, já que neste domingo, 17 de maio, a equipe poderá descansar.

E será importante repousar, já que na próxima semana a equipe técnica promete mais intensidade em seus exercícios.

Ainda mantendo a distância de segurança, a equipe trabalhou com bola neste sábado. Conforme relatado por 'AS', parte da equipe não participou, pois as cargas de trabalho estão sendo dosadas.

Oblak, Adam, Hermoso, João Félix, Arias, Giménez, Herrera, Koke, Lodi, Carrasco, Lemar e Vitolo também treinaram normalmente sob o olhar atento do técnico argentino.

Lodi treinou como mais um no grupo após retornar de uma quarentena especial por dar positivo para Cobid-19.