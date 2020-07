O último treino do Real na temporada: Courtois e Hazard ausentes; Marcelo presente

O Real Madrid completou sua última sessão de treinos para uma partida da LaLiga, que jogará contra o Leganés em Butarque, já campeão, com as ausências dos belgas Thibaut Courtois e Eden Hazard e o retorno ao grupo do brasileiro Marcelo, depois de superar sua última lesão muscular.

Zinedine Zidane presidiu a última sessão antes de um jogo da Liga 2019-2020 com rotações importantes em mente para dar minutos aos Leganes para os menos comuns. Descansaram e não jogarão em Butarque o goleiro Courtois e Hazard, que voltou à titularidade contra o Villarreal e já está focado em chegar em condições e sem desconforto no tornozelo operado no evento europeu em 7 de agosto contra o Manchester City.

A notícia positiva do bom treinamento do Real Madrid foi o retorno de Marcelo à dinâmica de grupo. Em 10 de julho, foi confirmado que ele sofreu uma nova lesão muscular no adutor esquerdo, o terceiro da temporada na mesma área, da qual se recuperou em apenas oito dias. Zidane não forçará seu retorno e estará apto para jogar na Liga dos Campeões.

Sem lesões na enfermaria, a equipe de Madri encerrou a preparação do último jogo da liga com um treinamento com pouca carga de trabalho.

Algumas rodadas de aquecimento, trabalho com a bola e uma sessão de chutes a gol foi o menu de trabalho antes de receber alguns dias de permissão de Zidane para descansar do grande esforço feito no final da temporada, com partidas a cada três dias, e retornar com as energias renovadas para enfrentar a tentativa de virada contra o Manchester City.