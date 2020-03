O ultras do PSG 'ignoram' o coronavírus e irão ao estádio

O PSG não estará sozinho no Parque dos Príncipes. Pelo menos não na prévia da partida. E é que, embora a partida contra o Borussia Dortmund será disputada com os portões fechados, os torcedores receberão o time em volta do estádio.

Assim confirmou o Collectif Ultras, a maior torcida organizada do clube parisiense. Eles sabem que a virada que o time precisa contra os alemães precisa do calor de seus torcedores, e por isso, entre 2.000 e 3.000 fans receberão seus ídolos antes do duelo.

"Estamos felizes em poder dizer que iremos ao Parc. Tínhamos medo de que fossemos proibidos de ir apoiar nossos jogadores. Temos que dar um apoio incondicional à nossa equipe. A decisão de jogar com os portões fechados não será um impecilho para incentivar nossa equipe em busca de uma classificação para as quartas", diz o comunicado.

Além disso, os grupos de animação receberam o 'ok.' para deixar montado no Parque dos Príncipes uma grande imagem que servirá de apoio para seus jogadores.