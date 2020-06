O único jogador do Real Madrid que não tem a confiança de Zidane

A 32ª rodada da LaLiga já está chegando e o saldo do Real Madrid nesses quatro primeiros jogos após a paralisação forçada pelo coronavírus não poderia ser melhor.

Zidane venceu absolutamente tudo, depois de derrotar o Eibar por 3-1, Valencia por 3-0, Real Sociedad por 1-2 e Mallorca por 2-0. O próximo rival a vencer será o Espanyol.

Uma dúzia de pontos que vão para as mãos dos merengues, graças ao bom trabalho de 'Zizou', um treinador que sabe como distribuir os minutos da melhor maneira entre seus jogadores.

E é que o maior medo de todas as equipes após estarem parados por vários meses foi a forma em que seus jogadores chegariam, além das lesões temíveis e inesperadas.

Portanto, o técnico francês deu minutos a 21 dos 22 jogadores disponíveis, agradando praticamente a todos e oferecendo um pouco de ar fresco à equipe no segundo tempo.

Enquanto Varane e Courtois jogaram absolutamente tudo depois do intervalo, Areola é o único que ainda não teve oportunidades na equipe merengue, assim como os lesionados Nacho, Lucas Vázquez e Jovic.

Apesar do cronograma apertado da equipe 'merengue', Zidane ainda não deu a Courtois descanso no gol do Real Madrid. O goleiro francês só teve oportunidades este ano em oito jogos.