O único time que quase seduziu Modric

A partida entre o Real Madrid e a Inter de Milão nesta terça-feira será quase uma final. O time merengue somou apenas um ponto nessas primeiras duas rodadas, enquanto o time italiano tem dois pontos na sua conta. Portanto, se algum dos dois perder a partida, podem realmente se complicar para uma futura classificação para as oitavas.

Um encontro que também será especial para Luka Modric. O croata, agora com 35 anos, teve a oportunidade de assinar pela Inter no passado, no verão de 2018, pouco antes de ganhar a Bola de Ouro desse mesmo ano.

O clube 'rossonero' tentou contratar o jogador, que considerou encerrar a sua fase na equipa merengue depois de acumular seis temporadas em Chamartín - agora tem oito.

A Inter foi o único time para o qual ele soou muito forte durante sua estada no Real, e isso aconteceu justamente no ano em que Modric chegou à final da Copa do Mundo com sua seleção nacional.

Luka, além disso, chega ao jogo da Liga dos Campeões contra a equipe de Antonio Conte em alto nível. Ele recuperou uma grande versão sua graças às rotações que Zidane criou.

Ele não joga muito, mas é providencial quando joga. Isso pôde ser visto no Camp Nou contra o Barcelona depois de entrar no segundo tempo, como na Alemanha contra o Borussia Mönchengladbach.

Ele foi titular na vitória por 4-1 sobre o Huesca no fim de semana - jogou os 90 minutos - e pretende ser essencial para aquela 'final' que terá contra a Inter em Valdebebas.