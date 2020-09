O United descarta as saídas de Daniel James e Lingard

Os dias vão passando, a janela vai se aproximando do fim e os clubes vão reconsiderando posições. No caso do United, os 'red devils' parecem descartar duas saídas.

Muito se falou do interesse do Leeds United em Daniel James e do Zenit e Tottenham em Jesse Lingard, mas ao que tudo indica eles não deixarão Old Trafford.

De acordo com o 'Mirror', o ex-Swensea não abandonará o clube vermelho de Manchester porque a diretoria aposta no seu potencial. Em relação a Lingard, 'The Sun' aponta que o atacante está a prestes a receber uma oferta de renovação, já que o seu contrato termina em 2021.