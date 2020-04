"O United é bom lugar para James"

Faustino Asprilla deu a sua opinião a respeito do futuro de James Rodríguez. Ao que tudo indica, o meia não continuará no Real Madrid e os rumores o colocam no Manchester United.

"O United é um bom lugar para James, já faz um tempo que não ganham títulos e querem montar uma boa equipe para a próxima temporada. Tem bons jogadores, James poderia tranquilamente triunfar nessa equipe", assegurou o ex-jogador colombiano.

Asprilla, além do Atlético Nacional, Parma ou Palmeiras, jugou no Newcastle. "James precisa ir aonde o coloquem para jogar, onde o treinador pedir, não onde seja um capricho do presidente. Com o seu futebol ele pode jogar em qualquer lugar", disse em declarações a 'Blu Radio'.

Na atual temporada, James Rodríguez sofreu com problemas fisicos e decisões técnicas, entrando em campo em apenas 13 ocasiões.