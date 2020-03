O United sonha com Griezmann como seu camisa '7'

Alexis Sánchez não se encaixou no Manchester United. Saiu com destino a Inter por empréstimo, embora uma lesão e a parada pelo coronavírus tenha freado a sua adaptação. Não existe a intenção de que ele volte para Old Trafford e os 'red devils' já procuram um camisa '7'.

E segundo o 'Mirror', esse poderia ser Antoine Griezmann. Ao menos, é o que pretende o clube inglês, mesmo sabendo das dificuldades que esse negócio tem.

Griezmann está somente a uma temporada no Barcelona. Seu 'não' um ano antes e alguns problemas de adaptação já ficaram para trás, e o atacante começa a se entrosar com Leo Messi.

Apesar de todas as barreiras, em Old Trafford o sonho continua vivo. O United quer recuperar os seus tempos de glórias e inicia um projeto ambicioso para a 20-21.