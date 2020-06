O United subirá a sua oferta por Ansu Fati

O Barcelona é consciente de que tem uma joia em seu poder, por isso não pode bobear. Principalmente porque, na Inglaterra, o United parece disposto a tudo por Ansu Fati.

Recentemente, o conjunto inglês fez uma oferta de 100 milhões de euros ao Barça pelo atacante de 17 anos. O clube catalão recusou prontamente, e lembrou que o valor da sua multa rescisória é de 170 milhões.

No entanto, de acordo com o jornal 'Sport', o United poderá subir a oferta. Jorge Mendes, homem de negócios que tem uma ótima relação com o Barça, seria o intermediário da operação.

A ideia do Barcelona é oferecer um contrato profissional a Ansu Fati. Subindo a sua cláusula até 400 milhões de euros e evitando que niguém o leve do Camp Nou. Prometem ainda um lugar no time principal e a segurança de ir crescendo ao lado de Messi, Suárez, Griezmann e companhia. O United, explica a citada fonte, contra-ataca com um salário três vezes maior ao que receberá no Barcelona.

Ansu Fati chamou a atenção dos grandes nessa temporada. O Barcelona tentará segurá-lo a todo custo, mas o United não desistirá tão fácil.