O United tenta Godín e dá adeus a Lingard e Andreas Pereira

O Manchester United estuda as suas próximas contratações e Diego Godín está entre os escolhidos para reforçar a zaga. O zagueiro uruguaio lidera a lista de reforços para o setor.

O time não precisa apenas de atacantes e meias. Bellingham, Grealish e Lemar estão na lista. O 'Daily Mail' aponta que além deles, o charrúa também está na mira.

Godin é um antigo sonho de Old Trafford, já que afirmam que o United foi atrás dele em 2018. Até aqui são 25 jogos na temporada com a camisa da Inter de Milão.

Quem faria o caminho contrário e deixariam o 'Teatro dos Sonhos', seriam Jesse Lingard e Andreas Pereira, segundo informações do 'The Sun', o clube não espera contar com eles na próxima temporada.