Moussa Dembélé é uma das peças mais valorizadas da próxima janela de transferências na Europa. O Manchester United volvtará a brigar por ele.

O obstáculo que dificulta a chegada de Dembélé à Premier

De acordo com o jornal 'Daily Star', o United prepara uma nova oferta para levar o jogador francês a Old Trafford. O atacante do Lyon está na mira de outros gigantes do continente, e o United não quer perdê-lo.