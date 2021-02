O vai e vem do mercado brasileiro: 18 de fevereiro de 2021

- Coritiba anuncia a chegada de Luciano Castán. O zagueiro estava no CSA e é o quarto reforço do Coritiba para 2021.

- Grêmio e Porto finalmente confirmaram a venda do atacante Pepê, que será transferido ao clube português em 30 de junho.

- Botafogo e São Paulo negociam por Kanu. O time paulista fez uma oferta inicial que foi considerada baixa. Agora os cariocas apresentaram um contraproposta R$ 6 milhões.

- Perto de deixar o Atlético-MG, Sampaoli recebe proposta do Al Hilal. A preferência, no entanto, é pelo projeto do Olympique de Marselha.

- O Mirassol anunciou a contratação do goleiro Alex Muralha. Com passagens pelo Flamengo e Coritiba, o goleiro de 31 anos reforçará o Mirassol no Paulistão.

- O Red Bull Bragantino anunciou a contratação do meia Jadsom, ex-Cruzeiro. O time de Bragança desembolsou cerca de R$ 5,4 milhões por 80% do passe do jogador.

- Com a iminente saída de Cuca, o Santos procura por um novo nome para assumir o comando técnico da equipe. Segundo informações confirmadas pelo 'Globoesporte.com', o time da Vila tem negociações avançadas com Arial Holan, ex-Defensa y Justicia, Independiente e Universidad Católica.

- O Botafogo vai montando o seu elenco para a disputa da segunda divisão. O clube carioca está de olho no zagueiro Gilvan, em fim de contrato com o Atlético-GO.

Os principais movimentos da quarta-feira:

- O Ceará renova o contrato de Guto Ferreira até o final de 2021. Sob o comando do treinador, o Vôzão venceu a Copa do Nordeste 2020.

- Léo Gamalho acerta por dois anos com o Coritiba. O atacante de 35 anos volta ao Brasil após breve passagem pelo Catar e é o oitavo reforço do Coxa para a temporada 2021.

- O São Paulo confirma o seu primeiro reforço para a temporada. O atacante Bruno Rodrigues (23) chega ao Morumbi por empréstimo até o final do ano.