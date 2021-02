O vai e vem do mercado brasileiro: 19 de fevereiro de 2021

- Athletico-PR, proibido de contratar, contará com jogadores que voltam de empréstimo como Anderson, Nicolas, Yago da Silva e Pedrinho.

- Flamengo, São Paulo e Coritiba: onde Miranda pode jogar no futuro?, O brasileiro está perto de rescindir com seu atual clube, o Jiangsu Suning da China.

- O Fluminense já tem o seu primeiro reforço confirmado para 2021: Samuel Xavier, segundo conta o 'GE'. O "anúncio" foi feito nesta sexta-feira por Vina por meio de um story no Instagram.

- João Rojas, atacante do São Paulo, tem contrato até 28 de fevereiro, mas foi procurado para permanecer ligado ao clube.

- Volante do Corinthians, Du Queiroz é sondado pelo Al-Ain, da Arábia Saudita. Porém, sua boa atuação na Seleção Sub-23 pode complicar a operação.

- Ferreira é o melhor candidato a ocupar o posto de Pepê, recentemente vendido ao Porto. O jogador já tem três gols e uma assistência em 36 jogos.

- Sport e Jair Ventura estão perto de assinar um contrato de renovação. O técnico já admitiu o interesse de continuar na Ilha do Retiro.

- Cruzeiro, por conta de poucos recursos, vasculha o mercado atrás de "jogadores livres". O time conseguiu bons acordos para trazer Felipe Augusto, Alan Ruschel, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Bruno José.

Os principais movimentos do dia anterior:

- Grêmio e Porto finalmente confirmaram a venda do atacante Pepê, que será transferido ao clube português em 30 de junho.

- O Red Bull Bragantino anunciou a contratação do meia Jadsom, ex-Cruzeiro. O time de Bragança desembolsou cerca de R$ 5,4 milhões por 80% do passe do jogador.

- Perto de deixar o Atlético-MG, Sampaoli recebe proposta do Al Hilal. A preferência, no entanto, é pelo projeto do Olympique de Marselha.

- Coritiba anuncia a chegada de Luciano Castán. O zagueiro estava no CSA e é o quarto reforço do Coritiba para 2021.