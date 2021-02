O vai e vem do mercado brasileiro: 20 de fevereiro de 2021

- Atlético-MG anuncia a contratação de Nacho Fernández. O meio-campista chega do River Plate com contrato válido até dezembro de 2023.

- O goleiro Walter recebeu proposta do Cuiabá e tem reunião com os dirigentes do Corinthians para definir seu futuro.

- O Botafogo anunciou a contratação de Marcelo Chamusca. O novo comandante estava sem clube depois de ser demitido do Fortaleza no início de janeiro.

- Segundo informações do 'GloboEsporte.com', o São Paulo teria deixado as negociações por Michael, atacante do Flamengo. O time paulista queria o empréstimo do jogador, mas o Flamengo prefere a venda.

- O Botafogo anunciou a contratação do atacante Ronald, que chega do Botafogo-SP após temporada com seis gols em 45 jogos.

- O Ituano apresentou o seu elenco e os novos uniformes para a temporada 2021, quando disputará o Campeonato Paulista e na Série C do Brasileiro.

- A Ponte Preta emprestou o promissor volante Danrley ao Palmeiras. O jogador chega para atuar no tim Sub-20.

- A Chape anunciou as renovações de Felipe Santana e Mike até o final de 2021.

Os principais movimentos dessa sexta-feira:

- Ferreira é o melhor candidato a ocupar o posto de Pepê, recentemente vendido ao Porto. O jogador já tem três gols e uma assistência em 36 jogos.

- Sport e Jair Ventura estão perto de assinar um contrato de renovação. O técnico já admitiu o interesse de continuar na Ilha do Retiro.

- Cruzeiro, por conta de poucos recursos, vasculha o mercado atrás de "jogadores livres". O time conseguiu bons acordos para trazer Felipe Augusto, Alan Ruschel, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Bruno José.