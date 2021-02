O vai e vem do mercado brasileiro: 22 de fevereiro de 2021

- Jorge Sampaoli se prepara para deixar o Atlético-MG com um ótimo legado: uma vitória contra o Sport e uma garantia de vaga na Libertadores.

- Thiago Neves negocia renovação com o Sport e já deixou claro que tem o desejo de renovar: ""As conversas começaram, espero que tenham um final feliz sobre a minha renovação", disse o jogador.

- Cruzeiro deverá dizer adeus a pelo menos três jogadores para o técnico Felipe Conceição trabalhar com o número desejado. O clube atualmente tem 33 e precisa chegar a, no máximo 30.

- Luxemburgo mostrou que quer continuar no Vasco. A equipe carioca está em uma situação desesperadora e está praticamente rebaixada, mas 'Luxa' mostrou que não quer abandonar o clube.

- Treinador sensação em Portugal é 'sombra' de Jorge Jesus no Benfica. Pepa, do Paços de Ferreira, é cotado como opção para o banco do Benfica.

- Mancini usará a base do Corinthians na próxima temporada. O técnico do Timão falou após empatar com o Vasco e disse que apostará na base em virtude da crise econômica que o clube atravessa atualmente.

- Jorge Jesus é questionado sobre demissão do Benfica após empate em 0 a 0, admitiu que o título da Liga NOS é algo bastante complicado, mas não cogita abandonar o banco do clube.

- Palmeiras insiste por Santos Borré e pede ajuda de intermediário. O atacante colombiano é um desejo de Abel Ferreira, que agora conta com a ajuda de André Cury.

- Ariel Holan é o novo técnico do Santos. O treinador argentino acertou contrato com o Peixe até dezembro de 2023.

- Por dívida trabalhista, juiz concede liminar e Dedé pode deixar o Cruzeiro, aponta 'UOL'. O jogador vinha acumuluando atraso de pagamentos e a decisão judicial saiu a seu favor nessa segunda-feira.