Assim foi o último dia da janela de transferências

- Quem deve ser o novo técnico do São Paulo? Com a demissão de Fernando Diniz, Rogério Ceni, Abel Braga, Vítor Pereira e Miguel Ángel Ramírez entram no radar Tricolor.

- Shkodran Mustafi já tem uma nova equipe após se desvincular do Arsenal. Ele teve que esperar até as últimas horas do mercado de transferências para assinar pelo Schalke 04, que por sua vez liberou Ozan Kabak ao Liverpool.

- Liverpool contrata Ozan Kabak para o lugar de Matip, desfalque até o fim da temporada. O zagueiro de 20 anos chega por empréstimo acertado com o Schalke 04.

- Sevilla e Ajax chegaram a acordo para a transferência de Oussama Idrissi, que chega ao gigante dos Países Baixos com empréstimo sem opção de compra.

- O Atlético de Madrid pôs fim ao empréstimo de Víctor Mollejo ao Getafe para que atue com o Mallorca. O jogador não contava para o técnico José Bordalás e buscará minutos na segunda divisão.

- Daniele Rugani retornou à Itália. Rennes e Juventus acabaram com o empréstimo do zagueiro, que vai atuar até ao final da temporada pelo Cagliari em novo empréstimo.

- O Barcelona anunciou o fim do empréstimo de Jean-Clair Todibo ao Benfica. O zagueiro atuará pelo Nice até 30 de junho.

- A Fiorentina anunciou o retorno de Antonio Rosati, goleiro de 37 anos que estava atuando pelo Torino.

- O River Plate está interessado na contratação de Walter Kannemann. Ao lado de Geromel, o argentino forma a dupla de zaga considerada por muitos como a melhor da história do Grêmio.

- O Celta anunciou a contratação do atacante argentino Facundo Ferreyra, que estava atuando pelo Espanyol.

- O atacante Jesé volta ao futebol espanhol e retorna ao Las Palmas.

- O Benfica inscreveu nesta segunda-feira, último dia de mercado, os zagueiros Lucas Veríssimo e Germán Conti na Liga Portuguesa. O brasileiro vem do Santos e o argentino, do Atlas.

- O atacante brasileiro Guilherme Schettine foi emprestado pelo SC Braga ao Almería.

- João Silva deixa o Sporting para assinar contrato com o Alavés, que o emprestou ao NK Istra, da Croácia.

- Okay Yokuslu abandona a Liga Espanhola para atuar na Premier League. O jogador do Celta atuará pelo West Bromwich Albion.

- Chegou o reforço desejado por Jürgen Klopp. Ben Davies, zagueiro de 25 anos, chega procedente do Preston North End.

- O Valencia anunciou a contratação de Christian Oliva. O meia uruguaio chega procedente do Cagliari por empréstimo com opção de compra.

- Lucas Olaza troca de equipe, mas não de Liga. O lateral argentino chega aos Valladolid, cedido pelo Boca Juniors, após acabar sua etapa no Celta.

- O Osasuna anunciou a contratação de Jonás Ramalho, que chega procedente do Girona em vínculo válido até o final desta temporada.

- Jorge Silas é o novo treinador do Famalicão. O técnico substitui João Pedro Sousa.

- Bryan Reynolds é o novo reforço da Roma. Os italianos chegaram a acordo com o Dallas pelo empréstimo com obrigação de compra.

- O Parma anunciou nesta segunda-feira o acordo alcançado com o Bayern de Munique pelo empréstimo de Joshua Zirkzee.

- São Paulo demite Fernando Diniz. Além disso, Raí deixa seu cargo de diretor-executivo. O clube optou por trocar o comando técnico após sete jogos sem vencer, decepções nas copas e perda da liderança no Brasileirão.

- Com Montiel na mira, Palmeiras prioriza duas contratações: lateral-direito e atacante. Tendo a chance de levar quase R$ 200 milhões em premiações, Verdão já iniciou o planejamento da próxima temporada

- Fechou a janela de transferências na Itália. Seguiremos acompanhando as novidades da noite nos demais países com mercado aberto.

- O Hertha Berlin confirmou a contratação de Sami Khedira, que chega ao time alemão procedente da Juventus de Turim.

- Apesar das negociações entre Tottenham e Inter de Milão, não houve acerto sobre a transferência de Eriksen, que não vem recebendo muitas oportunidades na Itália.

- O futuro de Mustafi pode ser no Schalke 04. O jogador tem contrato até o final desta temporada e o Arsenal poderia rescindir seu vínculo.

- São Paulo sonda Vítor Pereira. Em dia de reuniões e expectativa de demissão de Fernando Diniz, Tricolor prioriza um substituto estrangeiro; no mercado interno, Abel Braga agrada.

- Rogério Ceni sabe do interesse do São Paulo mas prefere focar no Flamengo. Treinador gosta do clube e acredita que com tempo e uma pré-temporada pela frente, possa fazer um grande trabalho.

- O Atlético de Madrid B precisa de sair da segunda parte e a contratação de Ibrahim Diabate pode ser o primeiro passo. O jogador da Costa do Marfim já se destacou na categoria.

- Callejón e Graziano Pellè são os dois alvos do Parma para o ataque. Depois de reforçar o eixo da retaguarda com Bani, os italianos colocaram os olhos no atacante da Fiore.

- O jogador da Costa do Marfim, Simon Deli, deixa temporariamente o Brugge, com um contrato até 2022, para retornar ao Slavia Praga por empréstimo até junho.

- A Fiorentina teria descartado a chegada de Lucas Torreira nesse mercado de inverno, com isso o jogador terminará a temporada no Atlético de Madrid.

- O Liverpool está prestes a tirar Ben Davies do Preston North End, mas há dois outros candidatos que permanecem na mira.

- O uruguaio Maxi Pereira chegou esta segunda-feira ao seu país para se juntar ao Peñarol com o objetivo de "somar e dar uma mão", como o jogador garantiu.

- O Cartagena anunciou esta segunda-feira o acordo alcançado com o Aris de Thessaloniki para o empréstimo de Cristian López, que jogará pela equipe até o final da temporada.

- Guillem Jaime, que mal teve minutos do Castellón, jogará pelo Nàstic até junho próximo, sob a forma de empréstimo.

- Monchi, o diretor esportivo do Sevilla, está trabalhando para trazer um novo atacante ao time de Julen Lopetegui gratuitamente.

- Marcos Rojo foi submetido durante a manhã desta segunda-feira ao exame médico pertinente antes de ser contratado pelo Boca Juniors. O United teria dado a ele a carta de liberdade.

- Tiago Ilori deixa o Sporting de Portugal, no qual não tinha continuidade, para ingressar no Lorient. O ex-Granada espera se estabelecer na França.

- O atacante Olávio Vieira dos Santos, atualmente ao serviço de Chaves, chegou a acordo para ingressar no Boavista a partir de julho.

- Roderick Miranda, sem espaço nos Wolves, torna-se um reforço do turco Gaziantep. O defensor assina um contrato de 18 meses.

- Oier Zarraga e o Athletic chegaram a um acordo para estender seu contrato até junho de 2023 e ele se tornou um jogador do time titular.

- Cádiz informa em comunicado oficial a rescisão do contrato de Yann Bodiger, que atualmente está sem equipe.

- SD Huesca e Lazio conversam com o objetivo de chegar a um acordo para a transferência de Denis Vavro, que não tem lugar na equipe de Simone Inzaghi.

- O Schalke 04 informou que o jovem americano promete Matthew Hoppe terá salário da primeira equipe e, além disso, um novo contrato até junho de 2023.

- Rafa Mújica vai reforçar a linha de ataque do Las Palmas até o final da temporada, após o acordo de empréstimo com o Leeds United. O atacante foi emprestado ao Oviedo.

- Dada a provável saída de alguns jogadores como Oussama Idrissi ou 'Mudo' Vázquez, o Sevilla está considerando a possibilidade de fazer uma transferência.

- Vicente Moreno procura um novo atacante: Landry Dimata. O atacante do Anderlecht está na agenda do Espanyol para reforçar uma posição dominada por RDT.

- Princípio do acordo entre Ajax e Spartak para o empréstimo de Promes. O jogador pode mudar de time até o final da temporada.

- Ibrahim Diabate deixa o Mallorca por empréstimo e junta-se ao Atlético de Madrid B até ao final da temporada.

- Genoa e Parma concordam no empréstimo de Bani. No contrato existe uma opção de compra que poderá ser executada no final desta temporada.

- No final, a Roma tira isso da Juve: Reynolds já está na cidade. O promissor jogador americano está na capital italiana.

- Celta, Boca e Valladolid, enquanto se aguarda os pormenores com Olaza. Caso haja complicações com a sua saída, os clubes ficam atentos.

- Almería o tirou do United, pagou 9 milhões por ele e agora vai emprestado ao Lugo. Rocambolesca origem de Arvin Appiah na categoria de prata espanhola.

- O Eintracht anunciou a incorporação do talentoso Ali Akman, que regressará ao Bursaspor no final da temporada.

- Guaita renova com o Crystal Palace até 2023. O goleiro, com bastante experiência em seu país natal, continua sua passagem pela Inglaterra.

- A crise econômica da Inter aproxima Achraf de Londres. 'The Athletic' garante que Arsenal e Chelsea são os principais candidatos para aliviar o equilíbrio dos 'Nerazzurri'.

- Okay já teria passado no exame médico com o West Brom. Falta cada vez menos para o jogador do Celta de Vigo ingressar oficialmente na Premier League.

- Juve insiste com Scamacca porque o querem como um substituto para Morata. O atacante atualmente joga pelo Genoa por empréstimo do Sassuolo.

- Aposta de Pep Guardiola, as lesões impediram-no de brilhar no Barcelona. Agora, sem clube e com apenas 34 anos, Ibrahim Afellay pendura as chuteiras.

- OFICIAL: Kahveci assina pelo Fenerbahçe. Ele muda de time, mas não de liga, já que chega do İstanbul Başakşehir.

- OFICIAL: O Deportivo cede Rolan ao Pyramids do Egito. O acordo para o atacante uruguaio está fechado até o final desta temporada.

- OFICIAL: a diretoria do Famalicão confirmou a destituição de João Pedro Sousa devido aos maus resultados da equipe, que foi a revelação do anterior campeonato português.

- O Granada concordou com o Watford o empréstimo do meia Domingos Quina, de 21 anos. Ele assinou até o final da temporada com a equipe andaluza.

- Mais contratações do Galatasaray. Chega o jogador do Newcastle, DeAndre Yedlin. Emprestado até o final da temporada.

- 'El Desmarque' indica que Lucas Olaza já foi submetido a exames médicos antes de ser contratado pelo Real Valladolid. Será questão de horas. Além disso, destaca Chus Rodríguez, da 'Radio Marca', que o jogador chegará por empréstimo, mas com opção de compra obrigatória independentemente de permanecer ou não na Primeira.

- Isco deseja sair do Real Madrid, mas dificilmente haverá uma saída neste último dia do mercado. Sua coisa parece mais voltada para deixar o clube no verão.

- Vicente Guaita renova até 2023 com o Crystal Palace e parece que não vai voltar ao futebol espanhol. Valencia, Betis e Real Sociedad, que o sucedeu, ficam sem contratação.

- Gedson Fernandes deixa o Tottenham, onde não tinha minutos, e segue para o Galatasaray. Estava emprestado pelo Benfica ao time 'spur'.

- O América anunciou a rescisão do contrato de Andrés Felipe Ibargüen, que foi imediatamente apresentado como novo jogador do Santos Laguna.

- Segundo o jornalista Gianluca di Marzio, o América de México estaria negociando com o Bologna para fechar a chegada de Roger Martínez ao clube italiano.

- O Almería quer incorporar o atual jogador do Mallorca, Murilo de Souza, ao seu time. O jogador, que pertence ao Sporting de Braga e está emprestado à equipe das Baleares, teria combinado com o técnico da equipe de Almeria que gozaria de minutos.

- Durante estes dias, o Athletic Bilbao apresentará uma oferta de renovação a Mikel Balenziaga, cujo contrato termina a 30 de junho.

- De acordo com o 'Récord', Deportivo e Santa Clara estão prestes a encerrar a transferência de Rui Costa, que passaria de jogar em equipe da Segunda B a outro da Primeira Divisão em Portugal.

- 'AS' garante que o Sevilla emprestará ao Ajax, com opção de compra incluída, Oussama Idrissi. O ponta poderá chegar à equipe holandesa se for confirmada a saída de Quinci Promes, que sairia rumo ao Spartak Moscovo.

- Segundo o 'Ideal', Granada estaria muito perto de assumir os serviços de Domingos Quina. O jogador chegaria do Watford por empréstimo até o final da temporada.

- 'Olé' soube que Marcos Rojo já está na Argentina para assinar pelo Boca Juniors. Além disso, o 'Xeneize' também contará nesta temporada com Cristian Pavón, que só sairia se uma boa oferta chegasse e encerrasse sua missão no LA Galaxy em 31 de dezembro.

- Everton e Besiktas anunciam acordo para empréstimo de Cenk Tosun até o final da temporada. O jogador turco regressa assim à equipe de Istambul.

- O Hércules incorporou Álex Martínez ao seu time, um jogador que chega livre e que assina até ao final desta temporada.

- Pietro Iemmello encerrou sua etapa em Las Palmas. O time da ilha anunciou o acordo com Benevento para encerrar o empréstimo do atacante.

- Pablo Machín, que já surpreendeu muitos ao assinar com Qingao Huanghai, da China, assume o comando do Al Ain, da Liga dos Emirados Árabes. O clube anunciou oficialmente a incorporação do treinador, cuja única experiência foi Alavés.

Os principais movimentos do dia anterior

- PSG resgata Bulka de Cartagena. Ele o manda emprestado para o Châteauroux.

- Demarai Gray, novo jogador do Bayer Leverkusen. O ex-Leicester assinou até 2022 com o clube farmacêutico.

- OFICIAL: Patrick Cutrone assina com o Valencia. Ele chega emprestado pelo Wolverhampton Wanderers após passar a primeira metade da temporada na Fiorentina

- "Quero ficar no PSG e espero que Kylian também". Neymar, em entrevista ao programa 'Sept à Huit' de 'TF1', falou claramente sobre suas intenções para o futuro.