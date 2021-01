O vai e vem do mercado da bola - 05 de janeiro de 2021

- O Vitesse garante o empréstimo de Noah Ohio. ele chega do RB Leipzig e assina até junho de 2022.

- Jonathan Barnett, agente de Eduardo Camavinga, garantiu que mantém "uma ótima relação" com o Real Madrid, em resposta ao 'L'Équipe' sobre o interesse dos merengues.

- LeBron James surpreendeu ao colocar Mbappé como foto de perfil no Instagram. A estrela do Los Angeles Lakers é acionista do Liverpool.

- "Willian José? Não vou falar de quem não está", foi a resposta de Cholo Simeone após ser questionado sobre a sua possível contratação pelo Atlético de Madrid.

- Modric teria dito "sim" à oferta de renovação do Real Madrid. Ele teria concordado em assinar por uma temporada..

- A renovação de Sergio Ramos com o Real Madrid está cada vez mais complicada. O capitão teria dito "não" à oferta do clube, segundo o 'Marca'.

- Riqui Puig teria renovado com o Barça. Segundo o 'Mundo Deportivo', ele assinou um contrato até 2023.

- A chegada de Diego Costa à China está descartada. Guangzhou Evergrande riscou-o da lista de possíveis reforços por medo de que acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com Jackson Martínez.

- Simakan, prestes a ser 'rossonero'. Milan e Strasbourg estariam prestes a chegar a um acordo. O zagueiro assinaria até 2025 com o time italiano.

- Griezmann não está à venda. Apesar das críticas recebidas por suas últimas atuações, o Barça confia 100% no francês e não contempla uma saída.

- Marcos Rojo, a bomba que o Boca prepara. O clube 'Xeneize' teria combinado três anos de contrato com o ainda jogador do United, que partirá no inverno ou no meio do ano.

- "O objetivo de Ramos é terminar a carreira no Real". Ceballos, de passagem pelo 'El Larguero', afirmou que o zagueiro sevilhano continuará no time merengue.

- Getafe, prestes a garantir o empréstimo de Aleñá. De acordo com o 'Mundo Deportivo', a equipe do 'azulón' vai assumir os serviços do meio-campista do Barça, que pode até fazer sua estreia neste fim de semana.

- Valencia ainda está de olho em Harry Winks. As últimas titularidades com o Tottenham complicam ainda mais a sua missão, principalmente por parte de Daniel Levy.

- A falta de minutos de Lucas Torreira com o Atlético de Madrid levou o Arsenal a cogitar a possibilidade de garantir o empréstimo do meio-campista uruguaio.

- O Real Madrid ainda aguarda renovações. Sergio Ramos, Luka Modric e Lucas Vázquez, em diferentes situações, a fim de saber se haverá a assinatura de um novo contrato.

- Situação de Javi Gracia está cada vez mais complicada. O treinador do Valencia está na corda bamba depois do último empate da equipe no campeonato espanhol.

- O debate sobre o futuro de Sergio Ramos continua. O portal 'El Chiringuito' aponta para um sério interesse do PSG em levar o espanhol ao Parque de los Príncipes.

Esses foram os principais movimentos da segunda-feira

- D'Alessandro assina com o Nacional por uma temporada. O clube de Montevidéu anunciou nas redes sociais o acordo alcançado com o ex-jogador do Internacional.

- Lucas Vázquez diz "não" à primeira proposta do Real Madrid. O portal 'Marca' informa que o atacante teria rejeitado o novo contrato oferecido por seu clube.

- Solskjaer sacode o time: ele mostra a porta de saída para seis jogadores. O Manchester United acelera a 'operação saída' antes de realizar uma transferência.

- O Manchester City se complica com a renovação de Kevin de Bruyne. O belga rejeitou a primeira oferta e as negociações estão um tanto tensas.