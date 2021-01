O vai e vem do mercado da bola - 06 de janeiro de 2021

- Özil deixará de ser jogador do Arsenal em breve, segundo 'DHA Spor'. A publicação indica que a saída rumo ao Fenerbahçe está praticamente certa.

- A Juventus tem três nomes na porta de saída. Segundo informação publicada por 'TMW', Rabiot, Bernardeschi e Khedira não fazem parte dos planos de Andrea Pirlo.

- A Inter de Milão busca um novo centroavante, que complemente o setor de Lautaro Martínez e Romelu Lukaku. Segundo 'Sky Sport', o técnico Conte tem interesse no retorno do veterano Éder, do Jiangsu Suning.

- Grêmio e Porto começam a desenhar acordo por Pepê. Clube gaúcho quer 15 milhões de euros e 20% de mais-valia; Data da transferência é vista ainda como maior obstáculo.

- OFICIAL: Carles Aleña é o novo reforço do Getafe. O meia pertencente ao Barcelona assinou contrato válido até o fim da atual temporada.

- Flamengo faz exigências ao FC Cincinnati para negociar Lincoln. O Rubro-Negro espera por nova proposta de time da MLS dentro dos moldes estabelecidos e não descarta outras possibilidades.

- Guardiola não tem dúvidas: "De Bruyne vai ficar". Apesar da primeira oferta de renovação ser rejeitada, o técnico está confiante na permanência do belga.

- Greg Vanney foi apresentado como o novo técnico do Los Angeles Galaxy.

- O Valencia que Eriksen. De acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport', o clube espanhol segue de olho no dinamarquês, que não conquistou seu espaço com Conte.

- Diego Abella chega ao Necaxa. O atacante deixa o Toluca e assina empréstimo por um ano.

- Sergio Ramos não tem oferta do Paris Saint-Germain. Segundo informação de Manolo Lama, o zagueiro ainda aguarda uma oferta formal de renovação com o Real Madrid.

- O Atlético de Madrid tem concorrência por Willian José. O Olympique de Marselha também quer o atacante brasileiro da Real Sociedad.

- Woodgate encoraja Harry Kane a sair. "No Tottenham você não vai ganhar nada. Se você quer a Champions League, tem que ir para o Real Madrid", disse o ex de Tottenham e Real Madrid.

Esses foram os principais movimentos da terça-feira

- Riqui Puig teria renovado com o Barça. Segundo o jornal 'Mundo Deportivo', ele assinou um contrato até 2023.

- A renovação de Sergio Ramos com o Real Madrid está cada vez mais complicada. O capitão teria dito "não" à oferta do clube, segundo o 'Marca'.

- O Chelsea ainda está considerando a demissão de Frank Lampard e tem cinco nomes em sua agenda como possíveis substitutos: Tuchel, Allegri, Rodgers, Shevchenko e Hasenhüttl.

- Após deixar o Atlético de Madrid, Diego Costa se encontra em Lagarto (Brasil), treinando com tal equipe enquanto espera pelo destino.