O vai e vem do mercado da bola - 07 de janeiro de 2021

- Rui Silva, um passo mais perto do Betis. Ao ter entrado no seu último semestre de contrato com o Granada, o luso já esteria negociado com os alviverdes por quatro temporadas.

- O Arsenal contrata Omar Rekik, que chega ao clube inglês procedente do filial do Hertha Berlin.para reforçar a equipe Sub-23.

- OFICIAL: Amad Diallo é jogador do Manchester United. Embora o anúncio da sua contratação tivesse sido feito meses atrás, agora ele passa a ser 'red devil'.

- O Liverpool procura um substituto para Virgil van Dijk e quatro nomes estão na mesa: Kabak, Upamecano, Kabak, Benk White e Botman.

- Erkut Sogut, representante de Mesut Özil, reconheceu que trabalha para acertar a saída do meia do Arsenal com destino ao Fenerbahçe.

- Daka entra na mira dos grandes de Premier League como Manchester United e Liverpool.

- A lesão de Bale complica o seu futuro, e o de Dele Alli. Dessa forma o galês poderia voltar ao Real Madrid ao final da temporada.

- Wijnaldum recusou a última proposta de renovação do Liverpool. Boa notícia para o Barça que acompanha tudo de perto.

- Cutrone deixa a Fiorentina e volta aos Wolves. O clube inglês conta com o italiano para substituir Jiménez.

- Andrea Pirlo falou sobre o futuro de Paulo Dybala. "Se renovará? Eu não posso intervir...", disse após a partida contra o Milan.

- Pedri dá motivos para Messi ficar. O meia vai fazendo uma dupla muito interessante com o argentino, que pode mudar de opinião ao final da temporada.

- Uma lenda do United e ex-companheiro do Beckham poderia estar bem perto de comandar o Inter Miami. Segundo a 'Sky Sports', Phill Neville poderia assumir a equipe.

- Depay poderia continuar no Lyon até o final da temporada. O holandês, após a vitória contra o Lens, não descartou essa possibilidade.

- O PSV divulgou que o ex-jogador Ruud van Nistelrooy assumirá o comando da equipe B do clube.

- Conte fala sobre a situação de Eriksen. "O clube sabe exatamente o que fazer, qualquer decisão tomada será sempre compartilhada", disse o treinador.

- De acordo com informações do jornal 'Tuttosport', a Juve pensa na contratação de José Juan Macías, o novo 'Kun' mexicano.

Esses foram os principais movimentos da quarta-feira:

- Flamengo faz exigências ao FC Cincinnati para negociar Lincoln. O Rubro-Negro espera por nova proposta de time da MLS dentro dos moldes estabelecidos e não descarta outras possibilidades.

- Grêmio e Porto começam a desenhar acordo por Pepê. Clube gaúcho quer 15 milhões de euros e 20% de mais-valia; Data da transferência é vista ainda como maior obstáculo.

- OFICIAL: Carles Aleña é o novo reforço do Getafe. O meia pertencente ao Barcelona assinou contrato válido até o fim da atual temporada.