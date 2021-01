O vai e vem do mercado da bola - 08 de janeiro de 2021

- Marcelo Bielsa quer Adama Traoré no seu Leeds. O 'tanque' espanhol está na agenda do 'Loco'.

- Pol Lirola, um objetivo do Olympique de Marsella.

- Militão, na órbita do Tottenham. A imprensa garante que o zagueiro do Real Madrid agrada a equipe de Mourinho. Fala-se de uma contratação no valor de 30 milhões de euros.

- Alexandre Guedes, com experiência no futebol espanhol, assinou contrato com o Famalicão até junho de 2024. Uma das surpresas de Portugal se reforça.

- Rivaldo vê Sergio Ramos fora do Real: "Talvez seja a hora de enfrentar novos desafios." A lenda, que lhe deu uma camisa recentemente, analisa sua situação no time merengue.

- Pochettino se deslumbra com Kun no seu PSG. A entidade francesa poderia colocar sua segunda contratação no caminho certo depois de assumir o controle de um atacante promissor que estava jogando pelo Dijon.

- Com Pochettino, Neymar permanece acima de Mbappé. A renovação do brasileiro é prioridade do PSG à frente de Kylian. Nada muda com a chegada do argentino.

- O Atlético de Madrid quer Moussa Dembélé, mas não está sozinho na disputa. 'RMC Sport' afirma que o West Ham também está interessado no jogador.

- O Arsenal deverá economizar 9 milhões de euros com a saída de Özil, segundo informação divulgada pelo jornal 'The Sun'.

- Odriozola busca novo empréstimo. O lateral não vem recebendo oportunidades no Real Madrid e pretende encontrar uma nova equipe.

- Klopp acredita que o Liverpool não terá contratações. O técnico concedeu entrevista em que demonstrou ter expectativas de que a janela de transferências não terá novidades para o clube.

- Robert Snodgrass é o novo reforço do West Bromwich Albion. O meio-campista escocês de 33 anos atuava no West Ham e tem passagens por times como Hull City, Aston Villa, Norwich City, Leeds United.

- O Rennes pensa em uma venda de Camavinga por menos do que o esperado devido à crise financeira provocada pela pandemia.

- O Barcelona tem interesse na contratação do primo de Nani. Sidnei Tavares, que joga no Leicester Sub-23, tornou-se desejo da diretoria catalã.

- O Napoli não confirma nem desmente os rumores envolvendo Milik e Atlético de Madrid. As duas partes não estariam tão afastadas quanto se imaginava.

- O Real Madrid confirmou a transferência de Takefusa Kubo, atacante japonês que atuará pelo Getafe por empréstimo válido até o fim desta temporada.

- Os objetivos do Real Madrid em 2021. O clube inicia um novo ano com tarefas a serem cumpridas, problemas a resolver e vários nomes de possíveis contratações para avaliar.

- O Real Madrid tem motivos para sorrir. O Liverpool não estaria entre as opções favoritas de David Alaba. Seu contrato com o Bayern de Munique termina em junho de 2021.

- Lucas Pusineri se despede do Independiente. De acordo com vários meios de comunicação argentinos, o time terá de buscar um novo treinador.

- Haller é apresentado como reforço do Ajax. O atacante deixou o West Ham por 22,5 milhões de euros e assinou contrato válido até 2025. Foi a venda mais cara da história dos 'Hammers'.

- Aulas define o futuro do Depay, objetivo do Barcelona. O presidente do Lyon praticamente confirmou que o jogador permanecerá.

Os principais movimentos da quinta-feira:

- OFICIAL: Amad Diallo é jogador do Manchester United. Embora o anúncio da sua contratação tivesse sido feito meses atrás, agora ele passa a ser 'red devil'.

- O PSV divulgou que o ex-jogador Ruud van Nistelrooy assumirá o comando da equipe B do clube.

- Cutrone deixa a Fiorentina e volta aos Wolves. O clube inglês conta com o italiano para substituir Jiménez.

- O Arsenal contrata Omar Rekik, que chega ao clube inglês procedente do filial do Hertha Berlin.para reforçar a equipe Sub-23.