O vai e vem do mercado da bola - 13 de janeiro de 2021

23h30: A Federação Chilena de Futebol anunciou nesta quarta-feira por meio de um comunicado que Reinaldo Rueda não é mais o técnico. Ambas as partes chegaram a um acordo para que o colombiano não continue a liderar a 'Roja'.

- OFICIAL: Moussa Dembélé já é jogador do Atlético de Madrid. O empréstimo do Olympique de Lyon está confirmado até ao final da temporada. Por sua vez, os franceses assinam Islam Slimani.

- OFICIAL: Juventus anuncia a contratação de Abdoulaye Dabo. Ele chega do Nantes e por enquanto joga pela equipe Sub 23.

- OFICIAL: O Bayer Leverkusen já tem um substituto para o lesionado Árias. Este é Timothy Fosu-Mensah, que vem do Manchester United.

- Borussia Dortmund abre mão de Jadon Sancho e já está em busca de alternativas. O 'France Football' coloca Tanguy Coulibaly, o atacante francês do Stuttgart.

- De Laurentiis não deixará Koulibaly sair do Napoli e mostra isso colocando um preço nele. 100 milhões! ele pergunta aos grandes da Premier que perguntaram sobre ele.

- OFICIAL: O russo Akhmat Grozny anuncia a contratação do atacante Gabriel Iancu, de 26 anos. Ele assinou por três temporadas e meia e veio do Viitorul romeno.

- Mais detalhes sobre o empréstimo de Luka Jovic à Eintracht Frankfurt. O 'Bild' publica que os alemães pagarão ao Real Madrid 25% de seu passe.

- O promissor jovem Georginio Rutter do Rennes tem três clubes da Bundesliga atrás dele: RB Leipzig, Hoffenheim e Borussia Dortmund.

- Xavi Hernández se comprometeu com Víctor Font, mas também concordou em regressar a Barcelona com Joan Laporta. Claro, sempre após o mês de abril.

- Alavés apresenta Abelardo como seu novo treinador. Ele diz que chegará com "mais entusiasmo" para esta segunda etapa e falou confiante nas opções para se salvar.

- Juan Carlos Garrido, novo treinador de Castellón.

- O Tigre já tem novo treinador. Diego Martínez é o substituto de Juan Carlos Blengio, que retorna à sua posição no treinamento de futebol. Anteriormente, ele dirigiu o Estudiantes de Buenos Aires e o Godoy Cruz.

- Alexandre Pato é do gosto da MLS. O brasileiro está sem time desde que deixou São Paulo no verão.

- O Celta de Vigo fechou o empréstimo de Aarón Martín em janeiro deste ano até o final da temporada. Segundo o 'Sport Bild', o acordo inclui uma opção de compra de sete milhões de euros.

- Timothy Fosu-Mensah já teria feito o exame médico com o Bayer Leverkusen, equipe com a qual ele vai assinar um novo contrato após se despedir do Manchester United.

- Fernando Vázquez já se despediu de seus jogadores. O antigo treinador do Deportivo foi a Abegondo dizer "adeus" ao que outrora foi a sua casa.

- OFICIAL: Mérida SAD anuncia a contratação do meia David Mateos Rocha, que já se despediu do Extremadura.

- Diego Costa ofereceu-se ao Olympique de Marseille. Mas, aparentemente, o time de Villas Boas teria fechado as portas para ele.

- Eric García será jogador do Barcelona em janeiro, se tudo correr conforme o planejado. O primeiro reforço de inverno do Barça, é quase oficial.

- Agüero estaria no radar do Barcelona, ​​de acordo com 'The Sun'. Seria uma opção interessante: viria a custo zero, já que o contrato com o Manchester City termina em junho.

- Na Alemanha, eles veem Alaba no Real Madrid. O clube merengue estaria na pole na briga pelo lateral do Bayern.

- O Atlético vai pagar ao Olympique de Lyon um milhão de euros pelo empréstimo à Dembélé. Nesta quarta-feira ele passará por exame médico no Metropolitano.

- Mariano, de quase estar fora a substituir Benzema. A saída de Jovic significa que o espanhol-dominicano não pode deixar Madri.

- América anuncia a chegada de Jordan Silva. O jogador de futebol chega ao 'águias' por empréstimo de Tijuana.

- Bryan Angulo, indo para Cruz Azul? O atacante equatoriano já está no México para fechar sua contratação pelo 'La Maquina'.

- Parma pergunta por Carles Pérez. De acordo com 'La Gazzetta dello Sport', a equipe italiana quer o jogador da Roma.

Os principais movimentos da terça-feira

- OFICIAL: o Alavés anunciou a demissão de Pablo Machín como treinador da equipe. A equipe e o técnico finalizaram a vinculação que os unia desde o último mês de agosto.

- Moussa Dembélé será confirmado como a nova contratação do Atlético de Madrid em 24 ou 48 horas. Será a primeira grande contratação do mercado de inverno na Europa.

- O Real Madrid decidirá em abril se contratará Camavinga. Ao que parece, o clube quer ver como evolui o time dirigido por Zidane e a pandemia de COVID-19 antes de se lançar para a contratação do jogador do Rennes.

- OFICIAL: Olympique de Marseille e Fiorentina chegaram a um acordo de empréstimo até o final da temporada com opção de compra de Pol Lirola.