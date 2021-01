O vai e vem do mercado da bola - 15 de janeiro de 2021

- Ibra confirmou: está negociando a renovação e pode jogar o euro. Zlatan está em negociações com o Milan para ficar mais uma temporada na Serie A.

- Lautaro esquece os rumores: "Quero ganhar o 'Scudetto' com a Inter". Não parece que o avançado, que tem frequentado a agenda do Barcelona, ​​tenha em mente mudar de equipa.

- Neto pede ao Barça para sair neste mercado. O goleiro está cansado de viver na sombra de Ter Stegen e pode mudar de time em breve.

- Roberto López e Merquelanz, encerrados na Real. No momento, o clube de San Sebastián não tem planos de deixar nenhum dos dois times.

- Villas-Boas descartou Costa quanto ao salário, mas confirmou que estão negociando por Milik. O treinador do Olympique de Marseille fala claramente sobre o mercado.

- Granada está novamente interessada em Junior. Os nasridas pretendem assumir sua missão até o final desta campanha.

- Mou divulgou os rumores sobre Bale. O treinador do Tottenham pediu tranquilidade ao jogador galês e avisou que há pouco tempo terminou a recuperação da lesão

- Celta e Valladolid, depois de Saponjic. Os dois clubes da Primera Divisão estão interessados ​​na incorporação do jogador do Atlético de Madrid, que apenas o cederá por empréstimo.

- Genoa consegue o empréstimo de Onguéné. O jogador deixa Salzburgo para ir para a equipe italiana, que guardou uma opção de compra para ele.

- O DUX contrata Barral. O atacante estava sem equipe e foi a primeira contratação na história paga em criptomoedas.

- Diego Pituca é vendido ao Kashima Antlers, do Japão, e só sairá após a final da Libertadores; mas e o Mundial de Clubes da Fifa?

- Alavés encerra o empréstimo de Tomás Tavares, que volta ao Benfica, clube com o qual tem contrato até junho de 2024.

- Real Madrid procura substituto para Jovic na base. Depois da saída do sérvio rumo ao Eintracht Frankfurt, Zidane observa atletas como o promissor Hugo Duro, espanhol de 21 anos.

- Cartagena anuncia a contratação de De Blasis. O ex do Eibar estava sem equipe e chega para reforçar o setor ofensivo.

- Johan Mojica troca a Atalanta pelo Elche. O lateral pertencente ao Girona estava cedido ao time italiano e agora volta à Espanha com novo empréstimo até o fim da temporada.

- A Juventus está interessada na contratação de Alejandro Francés, lateral-direito de 18 anos do Zaragoza. A informação de 'Sportitalia' acrescenta que a cláusula de rescisão gira em torno de 10 milhões de euros.

- Em entrevista a 'Sport Italia', o agente Stefano Castelnuovo confirmou que o Manchester City está interessado em Manuel Locatelli, meio-campista do Milan.

- Wayne Rooney encerrou sua carreira como jogador de futebol para se dedicar apenas no trabalho como treinador do Derby County, função que assumiu paralelamente em 2020.

- Dele Alli não vai deixar o Tottenham, segundo Tottenham. O presidente Daniel Levy teria se intrometido em uma negociação com o PSG e quer manter o jogador até junho.

- O Real Racing Club comunicou que está rescindido o contrato de Javi Siverio, que acabaria somente em 30 de junho de 2022.

- Pochettino quer Dybala no Paris Saint-Germain, segundo 'Sport Mediaset'. O clube francês poderia pagar até 70 milhões de euros pelo atacante argentino da Juventus.

- Odriozola desperta o interesse de italianos. A Fiorentina estaria cogitando investir a contratação do lateral-direito do Real Madrid.

- O Atlético Mineiro está interessado na contratação de Nacho Fernández. O jogador é um dos que teriam pedido para deixar o River Plate.

- O Tottenham não está satisfeito com o desempenho de Gareth Bale, motivo pelo qual não estaria planejando contar com o empréstimo do atacante por um ano a mais.

- Eric García está cada vez mais perto de voltar ao Barcelona, segundo informação publicada por 'Sport' na capa desta sexta-feira.

- Hélder Barbosa assina com o Panetolikos, da Grécia. O extremo português de 33 anos vem de passagem pelo PAOK.

- Huntelaar pretende pendurar as chuteiras no fim desta temporada, mas ainda pode protagonizar uma transferência. Ele mesmo confirmou o interesse do Schalke 04.

- Segundo 'Goal', o Bayern de Munique vê Alaba no Real Madrid e se interessa em Eder Militao.

- Carlos Tévez tem futuro indefinido. O atacante do Boca Juniors tem a opção de se aposentar ou seguir atuando por mais seis meses.

- Segundo 'Olé', seis jogadores pediram para deixar o River Plate: Armani, Montiel, Enzo Pérez, Nacho Fernández, De la Cruz e Santos Borré.

- Victor Valdés deixou o U.A. Horta, onde era técnico, para se dedicar a um novo projeto. O ex-goleiro pode voltar ao Barcelona caso Joan Laporta vença a eleição e se torne presidente.

Os principais movimentos da quinta-feira:

- Real Madrid empresta Jovic ao Eintracht. O atacante assinou contrato válido até o final da temporada 2020-21.

- Flamengo acerta venda de Lincoln para o Vissel Kobe, do Japão. Time japonês vence disputa com Cincinnati, da MLS, e jovem atacante será companheiro de Iniesta.

- Lucas Piazon já tem equipe após deixar o Chelsea. O extremo brasileiro assinou contrato com o Sporting de Braga.

- Valencia contrata William de Camargo. O brasileiro de 21 anos estava atuando pelo Leganés e chega com empréstimo válido até o fim da atual temporada.

- A Federação Colombiana de Futebol confirmou Reinaldo Rueda como o novo treinador da seleção principal.