O vai e vem do mercado da bola - 16 de janeiro de 2021

- Da Bélgica colocam Yaremchuk na órbita do Sporting de Portugal. No entanto, os portugueses ainda não fizeram ofertas pelo ucraniano do Gent.

- Pablo já é passado dos Girondins de Bordeaux. O zagueiro brasileiro é um novo jogador do Lokomotiv de Moscou, que teria pago cerca de 2,5 milhões de euros pelos seus serviços.

- Falcao se aproxima da MLS. Portland Timbers parece ser o mais próximo da assinatura do 'Tiger', mas há mais duas franquias na licitação: Atlanta United e New York City.

- Christian Joel está recebendo muita atenção do mercado europeu. Se no verão era o Atlético, agora quem olha para ele é o RB Leipzig.

- Fernando Gago, que recentemente anunciou sua aposentadoria do futebol, vai começar sua carreira no banco em breve. E tudo indica que será em Aldosivi.

- Jordan Morris pode reforçar a liderança do Swansea City na segunda metade da temporada e tentar o tão esperado retorno à Premier League.

- Huesca olha para o mercado de transferências com a intenção de assinar, mas para isso também terá que deixar jogadores sair. Dani Escriche, Eugeni Valderrama, Juan Carlos e Luisinho são os que vão.

- O Bayern de Munique emprestou Dajaku, de apenas 19 anos, ao Union Berlin, onde pode fazer sua estreia na Bundesliga. Seu contrato será válido até o final da temporada.

- O Cádiz anunciou este sábado que está a cortar o empréstimo de Jean-Pierre Rhyner ao Cartagena, onde apenas disputou sete jogos, e imediatamente o envia ao Emmen da Eredivisie.

- Tatiana Bonetti está a um passo de se tornar jogadora do Atlético de Madrid. A atacante recebeu autorização da Fiorentina para realizar o exame médico pertinente.

- Eibar continua avançando em sua pequena 'operação saída' durante este janeiro. Roberto Olabe, depois de não contar com o Mendilibar, já está em Portugal para assinar pelo Tondela.

- 'Superdeporte' publica que o Valencia notou Florentino Luís. Com apenas 21 anos, jogou apenas seis jogos depois de chegar ao Benfica no verão passado.

- Um post no Instagram com o brasão do Fenerbahçe e o nome de Özil. O primo do jogador do Arsenal fez isso para deixar claro onde o alemão vai jogar.

- De acordo com o 'Corriere della Sera', a Inter de Milão e Atalanta poderiam chegar ao mercado na forma de uma troca com Eriksen e Papu Gómez.

- Na Real Sociedad há jogadores que chamaram a atenção de vários clubes, mas no clube basco se fecharam na banda e, por enquanto, não pensam em desistir de nenhuma peça.

- Kubo serviu para construir pontes entre Real Madrid e Villarreal. 'Marca' explica que a relação entre os dois clubes é muito boa e que isso pode facilitar a contratação de Pau Torres.

- Pinamonti tem muitas chances de deixar a Inter de Milão por empréstimo em janeiro. Valladolid deseja sua incorporação e eles começaram a negociar por ele.

- Betis não desiste de Mandi. Os verdes e os brancos estavam muito próximos de sua renovação antes da pandemia, mas deixou tudo no ar. Atualmente está em espera.

- Rafinha pode voltar ao Schalke 04, onde passou cinco anos de sua carreira. O lateral brasileiro joga pelo Olympiacos e gostaria de ver o seu regresso à Bundesliga.

- A imprensa italiana vê Torreira na Serie A. Segundo 'La Nazione', a Fiorentina se reunirá na próxima semana para falar sobre o possível futuro 'viola' do uruguaio.

- O treinador do Valencia, Javi Gracia, disse numa coletiva de imprensa que não espera a saída de nenhum jogador da sua equipe e que vai esperar para ver "o que acontece" em termos de possíveis novas incorporações.

- Ozan Tufan não para de receber participações de clubes da Premier League. Nas últimas horas, chegaram rumores de que o Crystal Palace e a WBA querem o turco.

- Sevilla olha para Carles Pérez, que agrada a Monchi. Mas para trazê-lo é preciso que Carlos Fernández saia.

- O candidato à presidência do Barcelona Toni Freixa disse que Eric García, um querido jogador do City, não chegará ao Camp Nou este mês.

- Odsonne Edouard é procurado por vários clubes e o Celtic já começa a aceitar a sua saída, pelo que o clube escocês poderá facilitar a sua transferência neste mercado de inverno.

- A Premier notou Zirkzee, o jovem talento do Bayern de Munique. O portal 'The Sun' colocou o Everton como o principal clube para o qual ele poderia ir.

- O Betis está vasculhando o mercado de transferências e o 'Estadio Deportivo' informou que o clube Verdiblanco pensa em Stefano Sensi. O da Inter mal conta para Conte.

- O técnico Mikel Arteta, indicado pelo 'Daily Express', estaria interessado em assumir os serviços do jogador do Brentford, Ivan Toney.

- De acordo com o 'ABC', Odriozola tem um 'amor' em cada porto. Os referidos meios de comunicação já indicaram que têm atrás de si o Athletic, PSG, Fiorentina, Tottenham e Borussia Dortmund.

- Mesut Özil está cada vez mais perto de finalmente deixar o Arsenal. O portal 'The Sun' informou que já há negociações com o clube 'gunner' para pôr fim ao seu contrato.

- O Villarreal procura um lateral-direito no mercado. Gonzalo Montiel, do River, estaria na mira de Unai Emery.

- Juanfran poderia deixar o São Paulo em fevereiro. Seu contrato está acabando e o clube não pretende realizar grandes gastos.

- Koeman, decepcionado. O holandês acredita que o Barça precisa de um zagueiro e considera um erro deixar Eric García escapar.

- Gallardo quer segurar Enzo Pérez. O 'Muñeco' pedirá ao meia que continue, pelo menos, até o final da temporada.

- O Atlético Nacional anunciou três movimentos: as renovações de Sebastián Gómez e Rovira e a chegada do jovem Tomás Ángel ao time principal.

- O Napoli consulta o Barça por Junior. Os italianos gostariam de reforçar a sua última linha e teriam perguntado ao Barça por um possível empréstimo de Junior Firpo.

- Guerra entre Dortmund e Leipzig por Simakan. Mohamed Simakan é uma das sensações da Ligue 1 e desperta o interesse da Bundesliga.

- O Liverpool pensa em Maksimovic. Apesar de Ben White ser o grande favorito para a zaga, o seu alto preço dificulta a operação. Assim, os 'reds' procuram alternativas como Nikola Maksimovic, que encerra o seu contrato com o Napoli.

- A falta de consenso entre os candidatos a presidência do Barcelona (Laporta, Font e Freixa) impede a contratação de Eric Garcia. O jogador não deve deixar o City nessa janela.

- O Betis põe os olhos em Lukasz Poreba, jogador do Zaglebie Lubi, da Polônia. Mas ao que tudo indica, o time espanhol não fará o movimento nessa janela.

Os principais movimentos da sexta-feira:

- O Tottenham não está satisfeito com o desempenho de Gareth Bale, motivo pelo qual não estaria planejando contar com o empréstimo do atacante por um ano a mais.

- Pochettino quer Dybala no Paris Saint-Germain, segundo 'Sport Mediaset'. O clube francês poderia pagar até 70 milhões de euros pelo atacante argentino da Juventus.

- Wayne Rooney encerrou sua carreira como jogador de futebol para se dedicar apenas no trabalho como treinador do Derby County, função que assumiu paralelamente em 2020.

- Diego Pituca é vendido ao Kashima Antlers, do Japão, e só sairá após a final da Libertadores; mas e o Mundial de Clubes da Fifa?

- Neto pede ao Barça para sair neste mercado. O goleiro está cansado de viver na sombra de Ter Stegen e pode mudar de time em breve.