O vai e vem do mercado da bola - 19 de janeiro de 2021

- Golpe duro para o Levante, que perdeu seu padrinho até abril. José Campañá será operado e ficará três meses afastado.

- PSG está de olho no Betis. 'Sport' informou que a equipe parisiense planeja pagar 25 milhões de euros por Emerson. Esta operação ajudaria financeiramente o Barcelona, ​​do qual levaria uma parte.

- Romain Correia é o novo jogador do Hércules. Ele chega procedente do Vitoria Guimaraes emprestado até o fim da temporada.

- Agora não, mas no verão o Borussia concordaria em vender Jadon Sancho.

- Odegaard se cansa da falta de oportunidades e pede ao Madri para sair emprestado ao mercado de inverno.

- Barça ameaça interferir entre Real Madrid e Alaba. O austríaco estaria esperando um movimento dos catalães.

- Álex Alegría chega ao Saragoza. O Mallorca emprestou ele até o final desta temporada.

- Alcorcón leva Dani Ojeda. Ele chega livre após deixar o Leganés e assina até o final da temporada.

- OFICIAL: Huntelaar volta ao Schalke 04. Ele chega de graça depois de encerrar seu contrato com o Ajax, de quem se despediu com um doblete no último sábado.

- Bonetti, nova jogadora do Atlético de Madrid Feminino. Ela chega da Fiorentina e assina até 2023.

- O Tenerife estuda despedir Borja Lasso da federação devido à lesão, pela qual já está fora do relvado há um ano e não tem data para regressar.

- Faíska é um novo jogador do Real Estelí. O grande nicaragüense se junta ao meio-campista brasileiro do Artsul FC, do Rio de Janeiro.

- OFICIAL: duplo movimento em Leganés. Dani Ojeda foi rescindido e Brandon Thomas chega para ocupar seu arquivo, emprestado pelo Osasuna.

- Após a saída de Mesut Özil, o Arsenal quer Emiliano Buendía como seu substituto. O problema é que Norwich está pedindo 50 milhões de euros!

- Parma reconheceu por meio de seu diretor de esportes que estão atrás de Franco Vázquez. No entanto, a economia dificulta a contratação de um dos capitães do Sevilla.

- Hansi Flick, treinador do Bayern de Munique, falou numa conferência de imprensa sobre a possível saída como agente livre de David Alaba: "Sabemos que tudo está indo na mesma direção."

- Fulham tenta boicotar a chegada de Dembélé ao Atleti. A entidade inglesa tentou pescar de novo para a segunda etapa da temporada.

- O Manchester City teria incríveis 220 milhões de euros para assinar neste mercado de inverno. .

- Stan Collymore comparou José Mourinho a um ditador pela forma que está tratando Dele Alli. O jogador inglês deve tentar a sorte no PSG.

- Sem minutos no Benfica, Jean-Clair Todibo parece disposto a encerrar a sua passagem pelo clube. Sem espaço no Barça, o Parma surge como uma interessante opção para o zagueiro.

- O Arsenal continua em busca de um reforço para o seu gol e colocou os olhos em Freddie Woodman, goleiro de 24 anos que defende o Swansea City por empréstimo do Newcastle.

- De acordo com o 'The Sun', Boulaye Dia está na lista de desejos do West Ham. O time londrino poderia tentar a contratação do jogador do Reims ainda nessa janela.

- Abdoulay Diaby troca o Getafe pelo futebol belga. O jogador que pertence ao Sporting de Portugal foi emprestado ao Anderlecht.

- O DC United anunciou a contratação do treinador argentino Hernán Losada, de 38 anos, que chega procedente do Beerschot da Bélgica.

- Lisandro López deve colocar um ponto final na sua passagem pelo Racing Club. O jogador convocou uma entrevista coletiva na qual deve confirmar o seu adeus. A MLS é o seu possível destino.

- Andrés Ibargüen poderia atuar na Major League Soccer. O atacante colombiano do América seria um dos grandes alvos do Minnesota United.

- O futuro de Jesse Lingard parece estar distante do Manchester United. O jogador inglês foi relacionado a clubes como Real Sociedad e Nice, mas a 'ESPN' aponta que Porto, Marsella, Inter e Tottenham também está na disputa.

- Fadiga Ouatarra, atual jogador do Lille, está na mira do Valencia. O jogador de 19 anos chegaria para atuar no time B, mas poderia ser rapidamente aproveitado na equipe principal.

- Zbigniew Boniek, presidente da Federação Polonesa anunciou a demissão do treinador Jerzy Brzeczek do cargo que ocupava desde 2018.

- Ao que tudo indica, David Alaba está mais perto do Real Madrid. O diário 'Marca' traz em sua capa que o acordo entre as partes é total. Chegaria ao Bernabéu sem custos procedentes do Bayern de Munique.

Os principais movimentos da segunda-feira:

- Leonardo confirma que PSG vai tentar contratar Messi. O diretor esportivo reconheceu à revista 'Francde Football' que o clube está entre os interessados no argentino.

- Através do seu Twitter oficial, o Fenerbahçe publicou uma foto de Mesut Özil à sua chegada a Istambul. O alemão desembarcou na capital turca para fechar a contratação pelo clube comandado por Erol Bulut.

- Milan se concentra no Barcelona. Os italianos estariam interessados ​​em contratar Samuel Umtiti e Junior Firpo, ambos com um cargo secundário sob Ronald Koeman.

- O West Ham partiu para o ataque pela assinatura de Youssef En-Nesyri com uma oferta de 30 milhões de euros, mas o Sevilla rejeitou imediatamente.

- OFICIAL: Kasimpasa anunciou a assinatura de Drinkwater até o final da temporada. O campeão da Premier League assinou um contrato de seis meses com os turcos.