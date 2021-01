O vai e vem do mercado da bola - 21 de janeiro de 2021

- Com Palmeiras à espreita, Atlético-MG abre conversas com Hulk. Atacante tem ainda preferência pelo Verdão, mas Galo resolve entrar forte na disputa.

- Franck Ribéry estuda a possibilidade de deixar a Fiorentina ainda nessa janela. O francês poderia encarar uma nova aventura.

- Diego Costa, que ainda não sabe qual será o seu destino, está na mira do Trabzonspor da Turquia, que sonha com a sua contratação.

- O Bayern de Munique não ocultou o seu interesse em Dayot Upamecano. Karl-Heinz Rummenigge falou sobre o zagueiro francês do RB Leipzig.

- Leandro Paredes confirmou a sua continuidade no Paris Saint-Germain apesar dos rumores. O argentino garantiu que não deixará o clube.

- Com a última derrota do Chelsea, uma possível demissão de Frank Lampard não está descartada. Quatro treinadores alemães estão na mira do conjunto 'blue'.

- O Barcelona trabalha duro para encontrar um destino para Samuel Umtiti. O clube busca um interessado em um empréstimo do francês e que assuma a metada do seu salário.

- Wijnaldum continua à espera do Barça. 'Daily Mirror' assegura que o holandês recusou a última proposta de renovação 'red'.

- Tudo pronto para Milik assinar pelo OM. O atacante aterrizará nessa quinta-feira na França e passará pelos exames médicos.

- Nuno reconheceu as negociações por Willian José. Treinador do Wolverhampton Wanderers, falou em entrevista coletiva sobre a possível contratação de Willian José.

- Michael e Léo Pereira são alvos de interesses vindos do exterior, mas as propostas não agradaram a diretoria do Flamengo.

- De acordo com informações do 'Bild', o Bayern de Munique estuda a possibilidade de negociar Corentin Tolisso na próxima janela.

- Antonio Cordón, diretor esportivo do Betis, descartou a chegada de reforços nesta janela de transferências.

- Jovic analisou outras três ofertas antes de decidir o seu destino. Ele voltou para casa depois da sua decepcionante primeira etapa no Real Madrid. Mas o Eintracht Frankfurt não foi o único a se interessar pelo sérvio.

- OFICIAL: Andrea Conti, lateral-esquerdo até então no Milan, é o novo reforço do Parma. Ele assinou contrato válido até 2025.

- O goleiro Stefanos Kapino foi emprestado pelo Werder Bremen ao Sandhausen até o final desta temporada.

- A Inter de Milão sentou para conversar com Lautaro Martínez e Alessandro Bastoni para tratar de suas renovações.

- O Milan fez oferta ao Barcelona por Junior Firpo, segundo 'TMW'. O time italiano quer empréstimo com opção de compra por 15 milhões de euros.

- OFICIAL: Juan Antonio Pizzi é o novo treinador do Racing de Avellaneda. ele chega para substituir Sebastián Beccacece.

- Marcelo Galhardo é o possível substituto de Zidane. Segundo a 'ESPN' da Argentina, o Real Madrid está tentando contratar o técnico do River Plate.

- O Tottenham Hotspur está cogitando a contratação de um atacante nesta janela de transferências e observa Danny Ings, goleador do Southampton.

- O Valencia já está trabalhando no retorno de Piccini. O clube espanhol estaria negociando a rescisão de seu empréstimo com a Atalanta.

- Damaris Egurrola assina contrato com o Olympique de Lyon, megacampeão europeu e nacional dos últimos anos. Ela assina até 2023 após deixar o Everton.

- Koeman não quer apenas Eric Garcia. O técnico do Barcelona pediu aos candidatos à presidência que lhe trouxessem um atacante.

- O Norwich City confirmou a chegada de Dimitrios Giannoulis, que foi emprestado pelo PAOK até ao final da temporada.

- Emiliano Buendía estaria na mira do Arsenal. O meia-atacante argentino de 24 anos atua no Norwich.

- Fernando Gago já assinou seu contrato como novo treinador do Aldosivi. O ex-jogador inicia assim a sua fase de profissional no comando técnico.

Os principais movimentos da quarta-feira:

- 12 jogadores renomados seguem sem time. Confira uma relação de atletas consagrados que seguem com futuro indefinido.

- Pochettino cita elo com Messi e responde sobre rumores. O técnico do PSG falou sobre a possibilidade da contratação do craque argentino.

- A Inter de Milão estaria cogitando uma troca nesta janela de transferências com o Arsenal. O negócio envolveria Eriksen e Torreira.

- Al Nasr estuda fazer nova oferta por Everton Ribeiro. O clube tentou a contratação do camisa 7 na última janela mas teve proposta recusada pelo Flamengo.

- Roger Ibáñez, zagueiro brasileiro da Roma, despertou o interesse de Liverpool, PSG e Atlético de Madrid. Por isso, os italianos já se movem para ampliar seu contrato.

- Martin Odegaard disse ao Real Madrid que quer ser emprestado nesta janela de transferências. A imprensa espanhola cita as razões para essa decisão e aponta interessados na contratação do norueguês.