O vai e vem do mercado da bola - 22 de janeiro de 2021

- Gabriel Paulista renova com o Valencia até 2024. O zagueiro nascido no Brasil e naturalizado espanhol vive sua quarta temporada no clube.

- O Elche cogita a contratação por empréstimo de Bruno Gaspar. O time espanhol pretende garantir uma opção de compra do lateral angolano que atua pelo Sporting.

- Benfica confirma empréstimo de Filip Krovinovic ao Nottingham Forest. O contrato do meia croata vale até o final desta temporada.

- Manchester United volta a pensar em Koulibaly para caso não contrate Upamecano.

- O Spal anunciou a contratação de Luca Mora, que chega procedente do Spezia.

- Fikayo Tomori é o novo reforço do Milan. O zagueiro canadense de 23 anos chega procedente do Chelsea com empréstimo válido até o fim desta temporada.

- O técnico da Noruega considerou a saída de Odegaard para o Arsenal um dado certo. Talvez ele esteja bem informado sobre o futuro de uma de suas estrelas.

- PSG tenta Tolisso. O clube francês, com uma torrencial econômica difícil de igualar ou superar, poderia fazer uma proposta ao jogador do Bayern de Munique.

- Vizcaíno confirmou o interesse por um Carlos que "parece que se vai à Real". O presidente do Cádiz, embora reconheça que gostaria de incorporá-lo, sabe que não o conseguirá.

- A crise do PSG aproxima Mbappé do Real Madrid e dificulta a contratação de Messi. Há notícias sobre duas das operações que poderiam preencher coberturas no mercado de transferências de verão.

- Willian José, fora da chamada para encerrar a sua marcha aos Wolves. O atacante da Real Sociedad se aproxima da saída enquanto o clube trabalha para receber Carlos Fernández.

- Carlos Fernández chega à Real Sociedad em troca de nove milhões. Mais e mais detalhes são revelados sobre a marcha do atacante do Sevilla ao San Sebastián.

- Pepe Mel confirmou: "Iemmello quer sair". O atacante do Las Palmas em breve deixará a equipe das Ilhas Canárias pelo resto da temporada para ganhar destaque.

- Rayo Majadahonda finalmente anunciou a tão esperada incorporação de Mawi.

- Imanol Alguacil lamentou em coletiva de imprensa que a Real Sociedad não tivesse chances de ter novamente Odegaard, que deixará o Real Madrid novamente.

- O treinador do Sevilla, Julen Lopetegui, não quis falar de Papu Gómez, que nas últimas horas foi colocado no radar de Monchi: "Estou apenas falando dos jogadores do Sevilla".

- Assim como Sergio Ramos, a renovação de Lucas Vázquez está estagnada. O galego termina o contrato em junho e se afasta ainda mais do Real Madrid.

- Surpresa do Arsenal ao tirar Maty Ryan do Brighton. Ele deixou de ser titular para não ser convocado e agora vai encerrar a temporada como emprestado aos 'Gunners'.

- Aguza, novo jogador da Ponferradina. Ele chega emprestado do Almería.

- Atlético envia Saponjic a Cádiz. Assinatura com a equipe andaluza até o final da temporada.

- O Real Madrid já procura um substituto para Sergio Ramos. São cinco candidatos que, segundo a 'AS', a entidade merengue teria sobre a mesa.

- O Arsenal teria se interessado pelo empréstimo de Odegaard. Segundo o 'Diário Vasco', a Real tentou, sem sorte, devolver por empréstimo do Real Madrid.

- Saponjic já está em Cádiz. O atacante do Atlético fará exame médico nesta sexta-feira e sua nomeação até junho será formalizada.

- O que separa Odegaard do retorno à Real. A equipe de San Sebastian quer uma opção de compra na transferência, mas o Real não a contempla.

- Sevilla vai com tudo para cima de 'Papu' Gómez. O portal 'Sky Sports' aponta que os hispânicos amam o argentino, mas ele não quer deixar a Serie A.

- Lazio quer fortalecer sua defesa. Os 'biancocelesti' notaram Omar Colley, da Sampdoria.

- Mensagem enigmática de Salvio. O atacante do Boca respondeu às críticas e semeia dúvidas sobre seu futuro.

- Os três objetivos do Liverpool para a próxima temporada. Barella, Alaba e Musiala, as escolhidas pelos 'reds', apontadas pelo 'Daily Mail'.

- Rojo deu sua palavra a Riquelme e ele está prestes a cair. De acordo com a 'Radio Continental', o zagueiro recebeu um telefonema de Juan Román e concordou em ir para o Boca.

- O pai de Haaland abre as portas para o United. O pai do norueguês não descartou a opção de seu filho se juntar aos 'Red Devils'.

- Benevento mostrou interesse por uma das promessas do Barça, Jean-Clair Todibo. O jogador, que está emprestado ao Benfica, não acaba de se acomodar e vai buscar mais destaque na Serie A.

- Orense oficializou a contratação de Gabriel Achilier, que chega de Morelia. Assim, o jogador de futebol retorna à sua cidade natal, onde iniciou sua carreira esportiva.

Os principais movimentos da quarta-feira:

- Damaris Egurrola assina contrato com o Olympique de Lyon, megacampeão europeu e nacional dos últimos anos. Ela assina até 2023 após deixar o Everton.

- OFICIAL: Andrea Conti, lateral-esquerdo até então no Milan, é o novo reforço do Parma. Ele assinou contrato válido até 2025.

- Tudo pronto para Milik assinar pelo OM. O atacante aterrizará nessa quinta-feira na França e passará pelos exames médicos