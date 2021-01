O vai e vem do mercado da bola - 23 de janeiro de 2021

- O Everton estaria disposto a negociar Bernard por um valor aproximado aos dez milhões de euros, segundo 'Daily Mail'. O jogador tem ofertas de clubes dos Emirados Árabes Unidos.

- OFICIAL: Luciano Narsingh troca o Feyenoord pelo Twente. O extremo assina até o final desta temporada.

- O Napoli vai ao mercado para encontrar um reforço para o lugar de Mário Rui, que deve deixar o clube no fim desta temporada. Três possíveis reforços para a lateral esquerda estão no futebol português.

- Após fazer 'hat-trick' contra o Cádiz, En-Nesyri virou artilheiro do Campeonato Espanhol e disse que deseja "acabar a temporada no Sevilla".

- Augusto Solari é o novo jogador do Celta de Vigo. Ele chega do Racing Club e assina por dois anos e meio.

- Martín Rodríguez se despediu do Pumas e aponta para o Colo-Colo. Em suas redes sociais, o jogador emitiu uma mensagem que soa como um adeus.

- Aston Villa ultrapassa o West Ham na briga por Sanson. O Aston está perto de incorporá-lo por pouco mais de 15 milhões de euros.

- Jacob Bruun Larsen parte emprestado ao Anderlecht até o final da temporada vindo do Hoffenheim. Agora é oficial.

- Los Angeles compra Jesús David Murillo. Foi emprestado pelo Independiente Medellín, mas o clube norte-americano mantém o jogador.

- O Arsenal procura um lateral esquerdo. Tyrick Mitchell, do Crystal Palace, entra na programação de Arteta.

- O Atleti estuda tirar Mollejo do Getafe. O clube poderia mandá-lo emprestado para outro clube em busca de mais minutos.

- Rosario Central quer Musto de volta. Eles estão pensando em fazer uma oferta à SD Huesca.

- Já existe um possível candidato à sucessão de Benítez. Eles colocaram Quique Setién, um ex-jogador do Barça, no banco do Dalian Pro.

- O técnico Rafa Benítez não é mais o diretor técnico do Dalian Pro da Liga CSL da China.

- O atacante Javier Siverio voltou à equipe do Las Palmas Atlético depois de terminar sua passagem pelo Racing Santander.

- O Valencia pensa em um atacante a custo zero e o clube aposta em Nicolas De Préville, um jogador que termina seu contrato com o Girondins de Bordeaux.

- Carlos Fernández foi retirado da lista do Sevilla, portanto sua contratação pela Real Sociedad está prestes a acontecer.

- O Real Madrid teve que fazer uma declaração oficial sobre Achraf e Inter. O clube merengue nega que haja tensões com a equipe italiana e que peça garantias para o pagamento da taxa de transferência do lateral.

- O Betis pode aceitar a oferta do Torino por Sanabria. O jogador ficaria emprestado até junho e com opção de compra obrigatória por sete milhões de euros.

- OFICIAL: Valencia anuncia o retorno de Cristiano Piccini. O clube 'che' quebra o contrato de empréstimo com a Atalanta.

- O Sevilla procura lugar para Mudo Vázquez e a opção do Parma prevalece. O clube andaluz ofereceu-o ao Genoa.

- A zagueira Ohale retorna ao futebol feminino espanhol. Depois de seis meses na Roma e com um passado no Tacón, ela assinou com o Madrid CFF.

- OFICIAL: Willian José é o mais novo jogador dos Wolves. A equipe inglesa recebe o jogador na qualidade de emprestado com opção de compra no fim da temporada.

- El Shaarawy, prestes a retornar a Roma. Ele seria aprovado no exame médico neste sábado e, assim, encerraria sua visita ao chinês Shanghai Shenhua.

- Monchi confirmou que o Sevilla está interessado em Papu, meio-campista do Atalanta. "Estamos trabalhando nisso, mas temos um longo caminho pela frente", disse ele ao 'SportItalia'.

- Newcastle pede um jogador do time reserva do PSV. 'ESPN' relata que os 'urracas' estão interessados ​​no lateral-esquerdo Chris Gloster.

- Héctor Moreno, no radar do Pumas. O zagueiro mexicano não quer renovar no Al-Gharafa e estuda retornar à Liga MX.

- O Barcelona tem uma boa opção para reforçar a equipe a custo zero. Kun Agüero e David Alaba, apresentados. Os dois encerram o contrato em junho.

- O bom trabalho de Ousmane Dembélé nos últimos jogos lhe rendeu pontos no Barça. Além disso, ele tem várias equipes esperando para saber seu futuro e com interesse no francês.

- O mercado de inverno acelera para a Inter de Milão. Ela já está com Rodrigo de Paul na mira e Christian Eriksen, ainda no clube, foi descartado pelo Leicester.

- A Lazio anunciou a incorporação de Larsson Coulibaly, um jovem de 17 anos que os olheiros viram na Costa do Marfim.

- Rafael Santos Borré vê Marcelo Gallardo com opções para treinar o Real Madrid. Seu bom trabalho no River Plate não passa despercebido.

- A Roma mantém vivo o sonho de contratar Massimiliano Allegri. A etapa de Paulo Fonseca está perto do fim e ele já considera outras opções.

- A Udinese já trabalha no fechamento da contratação de Fernando Llorente, sem opções no Napoli. Restam apenas detalhes para que a operação dê frutos.

- O Espanyol decidiu rescindir o contrato de Álex López, que vai para Mirandés. Mudança de cenário na Segunda Divisão.

- Kylian Mbappé surpreendeu a todos e deixou pistas sobre seu futuro. O francês reconheceu que em breve tomará uma decisão e que não descarta renovar com o Paris Saint-Germain.

Os principais movimentos da sexta-feira:

- Atlético envia Saponjic a Cádiz. Assinatura com a equipe andaluza até o final da temporada.

- Os três objetivos do Liverpool para a próxima temporada. Barella, Alaba e Musiala, as escolhidas pelos 'reds', apontadas pelo 'Daily Mail'.

- Surpresa do Arsenal ao tirar Maty Ryan do Brighton. Ele deixou de ser titular para não ser convocado e agora vai encerrar a temporada como emprestado aos 'Gunners'.

- Fikayo Tomori é o novo reforço do Milan. O zagueiro canadense de 23 anos chega procedente do Chelsea com empréstimo válido até o fim desta temporada.