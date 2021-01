O vai e vem do mercado da bola - 27 de janeiro de 2021

- Hansi Flick pode deixar o Bayern de Munique no fim desta temporada, segundo 'Sport Bild'. O técnico estaria interessado em assumir o comando da seleção alemã após a saída de Karl Heinz Rummenigge.

- Solskjaer não espera receber mais reforços nesta janela de transferências. O técnico do Manchester United afirmou em entrevista coletiva que o mais provável é que o grupo permaneça como está.

- Inter de Milão blinda Lautaro Martínez: custa 111 milhões de euros, mas não para todos os clubes. Para a Juventus, o preço é mais alto: 150 milhões.

- Franco Cervi parece ter um destino quase certo. O Celta de Vigo teria chegado às exigências econômicas pedidas pelo Benfica para a transferência do jogador argentino.

- Entenda o imbróglio entre Flamengo e Al Nasr por Everton Ribeiro. O clube árabe quer fazer negócio nos termos estabelecidos há 10 dias, mas o Rubro-Negro recusa.

- Real Madrid deveria contratar Haaland antes de Mbappé, diz ídolo merengue. Embora o campeão do mundo seja sempre especulado no clube espanhol, o atacante norueguês está atraindo cada vez mais as atenções.

- Valencia acerta o empréstimo de Ouattara. A jovem promessa do Lille fará parte do time B até o final da temporada na Espanha.

- O zagueiro Upamecano e o centroavante Haaland são as contratações pedidas por Tuchal ao Chelsea, segundo informação de 'Bild'.

- Há três novos interessados em Pellistri na Espanha. Betis, Celta e Real Sociedad perguntaram sobre a situação do uruguaio no Manchester United.

- Palaversa deixa o Getafe e é enviado pelo City à Bélgica, onde atuará pelo KV Kortrijk.

- OFICIAL: Raí troca o Zaragoza pelo Deportivo. O brasileiro de 22 anos assinou contrato válido até o final da temporada.

- OFICIAL: Real Madrid empresta Odegaard ao Arsenal. O norueguês de 22 anos jogará no time da Premier League até o final desta temporada.

- Krzysztof Piatek tem rumores apontando para uma possível ida ao Parma. O atual jogador do Hertha Berlim já foi cotado para reforçar Barcelona e Real Madrid.

- David Alaba termina seu contrato com o Bayern de Munique em junho e a corrida para contratá-lo já começou. Até sete grandes clubes europeus estão estudando investir no austríaco.

- Martin Odegaard está prestes a ser confirmado como novo jogador do Arsenal. Ele não é o primeiro meio-campista a deixar o Real Madrid em busca de minutos. A mesma coisa aconteceu com outros.

- OFICIAL: Shinji Kagawa é um novo jogador do PAOK. O meio-campista japonês, ex-Real Zaragoza e Borussia Dortmund, assinou vínculo válido até 2022.

- O Barcelona quer um substituto para Jordi Alba: Marcos Alonso e Gayà são nomes que agradam à diretoria do clube catalão, segundo o jornal 'Mundo Deportivo'.

- Adekanye terminou o empréstimo ao Cádiz e volta a ser reforço para o ataque da Lazio.

- Llorente já teria feito exame médico na Udinese. O avançado espanhol está a um passo de se despedir do Napoli.

- OFICIAL: O Monza anunciou a contratação do jogador italiano Marco D’Alessandro, de 29 anos, que assinou vínculo válido até junho de 2023.

- Conforme informação de 'SportMediaset', o Celtic Glasgow estaria interessado em contratar o técnico Frank Lampard, que deixou de ser técnico do Chelsea nesta semana.

- A Juventus vai oferecer 18,5 milhões de euros ao Schalke 04 para adquirir de forma permanente Weston McKennie, atualmente emprestado à 'Vecchia Signora'.

Os principais movimentos da terça-feira:

- Karim Djaziri, ex-agente de Karim Benzema, concedeu uma entrevista ao portal 'Inside Gones' e revelou que o jogador francês quer encerrar a carreira no Olympique de Lyon.

- OFICIAL: Papu Gómez, novo jogador do Sevilla. O argentino assina contrato até 30 de junho de 2024.

- OFICIAL: Thomas Tuchel é o novo técnico do Chelsea. O Ex-PSG foi anunciado para o bancos dos 'blues'.

- Matheus Fernandes deve continuar no Barcelona. Durante as últimas semanas, os rumores colocaram o brasileiro na mira do Alavés, mas o clube de Vitória negou essa possibilidade.