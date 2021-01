O vai e vem do mercado da bola - 28 de janeiro de 2021

- Rui Costa: quem é o dirigente que deve assumir o futebol do São Paulo? Escolhido por Julio Casares para substituir Raí tem passagens por Atlético-MG e Grêmio; ele assume após o término do Brasileirão.

- Hulk sinaliza com resposta, e Atlético-MG confia no acerto. Com Flamengo e Palmeiras de olho, clube mineiro oferece dois anos de contrato e já planeja até anúncio oficial.

- OFICIAL: o Bayer Leverkusen contratou Frimpong, que deixa o Celtic para atuar no futebol alemão.

- Kevin Malcuit deixa o Napoli e vai jogar por empréstimo na Fiorentina. Reforço para uma equipa de 'viola' que contrata para tentar uma reação na temporada.

- Simeone quis contratar Papu Gómez em 2013 e 2015. O novo atacante do Sevilla vem de boas temporadas com a Atalanta.

- Sem lugar no Getafe, Mollejo e Darío Poveda tem destino incerto nesta janela de transferências.

- A Fiorentina encontrou o sucessor de Pol Lirola: Malcuit chega por empréstimo acertado com o Napoli.

- OFICIAL: Pape Cissé, de 25 anos, deixa o Olympiacos para atuar com o Saint-Étienne por empréstimo.

- Martin Odegaard já é do Arsenal e a imprensa inglesa publicou o salário que o norueguês receberá: 110 mil euros por semana.

- Depois da primeira experiência no futebol europeu, Adolfo Gaich jogará pelo Benevento. Chega por empréstimo do CSKA Moscou aos italianos, que vão pagar 300 mil euros.

- O Barcelona ficará sem Marcos Alonso. Segundo o 'Mundo Deportivo', a continuidade de Junior impede a chegada do jogador do Chelsea por empréstimo.

- OFICIAL: Kodro é o novo reforço do Valladolid. O atacante bósnio chega por empréstimo do Athletic Club até o final desta temporada.

- Gianluigi Buffon deve prolongar o contrato com a Juventus por mais uma temporada. O goleiro italiano completa 43 anos nesta quinta-feira.

- Juventus e Inter de Milão compartilham o interesse por Giovanni Reyna, promessa do Borussia Dortmund que se destaca na Bundesliga.

- Lucien Favre está na lista de possíveis substitutos para Villas-Boas na próxima temporada no Olympique de Marseille.

- César Azpilicueta pode deixar o Chelsea. Sem saber o que vai acontecer após a chegada de Tuchel, o Athletic aparece como possível destino.

- City oferece 10 milhões de euros por jovem dupla do Fluminense. Com Shakhtar Donetsk à espreita, ingleses correm para fechar com volante Metinho e atacante Kayke, ambos de 17 anos.

- As vendas mais caras na história do Flamengo. Nomes como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Jorge deram respiro as contas do Rubro-Negro nos últimos anos.

- Mourinho fala sobre a demissão de Lampard: "É a brutalidade do futebol". José Mourinho, treinador do Tottenham Hotspur, falou entre outras coisas, sobre a demissão de Frank Lampard.

Os principais movimentos da quarta-feira:

- Pepê será jogador do Porto, com contrato de cinco temporadas. O atacante gremista de 23 anos custará 15 milhões de euros, valor menor do que o pedido inicialmente, mas o time português teve de aceitar sua chegada somente para junho.

- OFICIAL: Real Madrid empresta Odegaard ao Arsenal. O norueguês de 22 anos jogará no time da Premier League até o final desta temporada.

- Entenda o imbróglio entre Flamengo e Al Nasr por Everton Ribeiro. O clube árabe quer fazer negócio nos termos estabelecidos há 10 dias, mas o Rubro-Negro recusa.

- Franco Cervi parece ter um destino quase certo. O Celta de Vigo teria chegado às exigências econômicas pedidas pelo Benfica para a transferência do jogador argentino.

- Inter de Milão blinda Lautaro Martínez: custa 111 milhões de euros, mas não para todos os clubes. Para a Juventus, o preço é mais alto: 150 milhões.

- Hansi Flick pode deixar o Bayern de Munique no fim desta temporada, segundo 'Sport Bild'. O técnico estaria interessado em assumir o comando da seleção alemã após a saída de Karl Heinz Rummenigge