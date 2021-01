O vai e vem do mercado da bola - 29 de janeiro de 2021

- Seri estava prestes a se tornar, no verão de 2017, jogador do Barcelona. Agora, o jogador está a um passo de assinar pelo Girondins de Bordeaux.

- O relatório do Barcelona que aponta ponto a ponto os motivos que deveriam levar o clube a fazer um esforço para contratar Eric García: adere a Umtiti, Mingueza ...

- Diego Costa está sem equipa desde que deixou o Atlético de Madrid, há algumas semanas, por mútuo acordo. Nada menos do que o Boca Juniors poderia ser adicionado à oferta.

- O Villarreal anunciou oficialmente a rescisão do contrato de empréstimo com a ADO Den Haag para o retorno de Andrei Ratiu. O motivo é que o treinador precisa de reforços.

- Luis García, treinador do Mallorca, reconheceu que a sua equipe tem de melhorar em casa e respondeu ao treinador do Girona depois de confirmar que Sylla se mantém no seu elenco.

- Rivaldo, ex-craque do Barcelona, ​​analisou a situação econômica do time do Barça e garantiu que, se fosse ele, teria vendido Leo Messi.

- Karim Azamoum pediu a Albacete que facilitasse sua saída porque tem uma oferta do Troyes, que joga na Ligue 2, da França. O jogador tem contrato até 2022 e pode sair.

- Na prévia do encontro com o Elche, Javi Gracia disse que não teme a sua posição como treinador do Valencia e que a decisão "não depende" dele, mas "dos resultados".

- Lingard será um jogador do West Ham. David Moyes confirmou em entrevista coletiva que o atacante do United passará no exame médico e que o negócio está prestes a ser fechado.

- Pep Guardiola apontou na véspera do jogo contra o Sheffield United que Eric García é um jogador do Manchester City e "o mercado vai acabar em alguns dias", embora não tenha adiantado mais nada.

- Unai Emery reconheceu que o lateral direito argentino Gonzalo Montiel foi oferecido ao Villarreal, mas também a outras equipes, acrescentando que já falaram sobre ele, "mas sem avançar em mais nada".

- Francisco, treinador do Girona, confirmou na coletiva de imprensa antes do jogo do campeonato contra o Mallorca que Mamadou Sylla permanecerá com sua equipe até o final da temporada.

- Saponjic pode estrear-se neste domingo, precisamente frente ao clube que emprestou ao Cádiz, o Atlético de Madrid. Os rojiblancos não incluíam o que é conhecido como a 'cláusula do medo'.

- A diretoria do Manchester United pode lançar uma oferta de última hora por Edin Dzeko, um atacante bósnio que perdeu uma vaga nos planos da Roma.

- Benrahma fica no West Ham. Os 'hammers' executaram a opção de compra que tinham no jogador do Brentford.

- Draxler não renovará e deixará o PSG de graça quando a temporada terminar. Parece difícil que a seleção parisiense o coloque em outro clube antes que o mercado feche.

- Marcos Paulo tem pré-contrato com o Atlético de Madrid. Isso foi confirmado por seu atual clube, o Fluminense.

- Encerrada a reunião em Barcelona, ​​entre o dirigente e os candidatos, para discutir a contratação de Eric García.

- Arteta foi questionado sobre a possibilidade de Lucas Torreira terminar mais cedo seu empréstimo ao Atlético. O técnico do Arsenal praticamente descartou.

- Real Madrid irá para cima de Mbappé. Na França, porém, afirmam que o favorito para levar o atacante do PSG é o Liverpool.

- Ahmedhozic mira em Atalanta. O zagueiro do Malmö estaria prestes a assinar com a equipe italiana por 8 milhões de euros. O Chelsea pode esquecer o jogador.

- Mertens retorna à agenda do Arsenal. Eles estão atrás do ala do Napoli desde 2017.

- Cafessa Jalisco decidiu contratar João Maleck por empréstimo do Santos Laguna, apesar do passado do jogador na prisão.

- Borussia Dortmund considera ir atrás de Marco Rose, treinador do Borussia Mönchengladbach. Se quiser contratá-lo, terá que pagar sua cláusula de cinco milhões de euros.

- Com a final da Copa Libertadores se aproximando, o Real Madrid vai dar atenção especial a essa partida entre Palmeiras e Santos para possíveis contratações.

- Palavecino é um desejo do River Plate, mas por enquanto ele terá que esperar sua contratação. O Deportivo Cali rejeitou a primeira oferta.

- A extensão do contrato de Henrikh Mkhitaryan está em andamento. De acordo com a mídia italiana, o armênio se renovará automaticamente quando fizer 25 partidas nesta temporada.

- O Rangers oficializou a contratação do jogador do AFC Bournemouth, Jack Simpson. O jogador de futebol vai ingressar na equipe escocesa no final desta temporada.

- O Nacional já espera por D'Alessandro depois que o jogador de futebol recebeu autorização do governo uruguaio para entrar no país.

- Depois de deixar o Dínamo de Bucareste, René Román assinou pelo Atlético Baleares.

- Conforme indicado pelo ex-jogador Rio Ferdinand, a principal premissa para que o Pogba continue no United é ter continuidade e subir com a Premier.

- Di María não escondeu a ilusão de que jogar com Messi no mesmo time significaria para ele. "Dividir um time com Leo? Não poderia pedir mais do futebol", disse o argentino no 'TyC Sports'.

Os principais movimentos da quinta-feira:

- OFICIAL: Kodro é o novo reforço do Valladolid. O atacante bósnio chega por empréstimo do Athletic Club até o final desta temporada.

- OFICIAL: o Bayer Leverkusen contratou Frimpong, que deixa o Celtic para atuar no futebol alemão.

- City oferece 10 milhões de euros por jovem dupla do Fluminense. Com Shakhtar Donetsk à espreita, ingleses correm para fechar com volante Metinho e atacante Kayke, ambos de 17 anos