O vai e vem do mercado da bola - 30 de janeiro de 2021

- Chelsea empresta Baba ao PAOK. O jovem vai buscar protagonismo na Grécia após se recuperar de lesão e atuar pelo sub-23 do time inglês.

- Hulk no Atlético-MG: família, projeto a longo prazo e Libertadores. Atacante foi oficializado como reforço do Galo, com quem assinou contrato até 2022, com mais um ano de opção.

- A incorporação da Cissé ao Saint-Étienne por empréstimo é agora oficial. O clube relatou isso em um comunicado.

- Parma estuda a assinatura de Obiang. Ele pertence ao Sassuolo e pode mudar de cor no futebol italiano.

- Guaita diz "sim" à Real Sociedad. O goleiro, com bastante experiência na Espanha, pode deixar o Crystal Palace.

- Monchi nota a pérola de Moreirense. O estelar diretor esportivo do Sevilla poderá em breve assinar uma nova promessa, que está no futebol português.

- El Shaarawy retorna a Roma. O próprio clube oficializou sua incorporação.

- Liverpool também está na trilha de Issa Diop. O jogador do West Ham United tem contrato até 2023, mas pode mudar de equipe.

- Planos da Juve com Morata. O atacante, que ainda pertence ao Atlético de Madrid, com certeza pode ficar na Itália.

- O Trabzonspor anunciou oficialmente a incorporação do Bakasetas. Grande recepção de fãs nas redes sociais.

- Adrián Fuentes deixa Alavés e assina com o Real Murcia. O jovem jogador, que foi emprestado ao Istra 1961, da Liga Croata, está em busca de uma nova oportunidade no futebol espanhol.

- Apesar dos rumores de que Joshua Zirkzee foi colocado no Parma ou Everton, o técnico do Bayern, Hansi Flick, disse publicamente que deseja que ele continue com a equipe.

- Guerra no Championship para tomar o empréstimo de Anthony Gordon. Como 'Sky Sports' aponta, o ala do Everton está na agenda de vários times da Segunda Divisão do futebol inglês.

- Trabzonspor finaliza a chegada de Danny Rose. O Tottenham pode pôr fim a uma de suas maiores dores de cabeça nos últimos anos.

- Khabib pode reaparecer... para jogar futebol! O ex-UFC recebeu uma oferta do FC Kamaz, da Terceira Divisão de Futebol da Rússia.

- O Liverpool está testando a contratação de Aaron Long. O zagueiro tem contrato com o New York RB até dezembro e pode vir como substitutos de Joe Gomez e Virgil van Dijk.

- Municipal confirmou seu interesse em Farfán. O experiente jogador , sem time após a passagem pelo Lokomotiv, pode voltar a atuar no futebol peruano.

- Valencia tenta resolver o quebra-cabeça de Florentino Luis. O Monaco não tem certeza se vai deixar o jogador ir e pode até renegociar seu acordo com o Benfica.

- O Espanyol insiste no empréstimo de Macheda. Os 'pericos' pretendem pagar 100 mil euros ao Panathinaikos pelo empréstimo do jogador italiano.

- Betis se despede de Rementería. Os Verdiblancos estavam dispostos a pagar a cláusula de rescisão, mas o jogador teria decidido continuar na Arenas de Getxo até o final da temporada.

- O acordo de três lados para Olaza está mais perto. O Real Valladolid poderá assumir os serviços do jogador do Boca Juniors sob a forma de um empréstimo, que atualmente está emprestado ao Celta de Vigo.

- PSG tentará contratar Emerson. Segundo o 'Cadena COPE', Leonardo, o diretor esportivo dos franceses, se encontrou com o agente do jogador, que joga no Betis mas tem co-propriedade com o Barcelona.

- O Atlético pode anular o empréstimo de Mollejo ao Getafe e procurar um destino a ele na segunda divisão. Almería e Mallorca teriam espaço para o atacante.

- Getafe garantiu o empréstimo de Sofian Chakla. Ele chega do Villarreal e vai jogar pelo time 'azulón' até o final da temporada.

- Araujo confessou que poderia ter ido para o Real Madrid. "Tive muitas ofertas, uma delas, mas decidi pelo Barça", disse ao 'Mundo Deportivo'.

- Upamecano dá mais um passo em direção a Munique. Os agentes do zagueiro do RB Leipzig encontraram-se com o Bayern para discutir o seu futuro.

- Tensão no Bayern por Lucas Hernández. A diretoria está brava com Flick: o jogador pede minutos, mas ele tem Alaba e Boateng como prioridade.

- Sidibé não viajou com Ponferradina para Saragoza. O jogador está prestes a ser emprestado.

- Alcorcón correu para reforçar a zona ofensiva nesta janela de transferências. O clube anunciou a chegada de Carlos Embalo a título de empréstimo.

- O 'caso Eric García' ainda está latente em Barcelona. Os candidatos estão concorrendo e Ronald Koeman já dá o jogador por perdido. O tempo está se esgotando para o clube do Barça.

- Valencia investiga o mercado e anota os nomes de Nehuén Pérez e Erick Pulgar para poder assinar nos últimos dias.

- Com a saída mais do que possível de Rubén Sobrino para o Cádiz, o Valencia pode incorporar o atacante do Wolverhampton Wanderers, Patrick Cutrone, ao seu time. De acordo com 'AS', ambas as partes concordariam com uma possível atribuição.

- Sofiane Chakla, sem minutos no Villarreal, está prestes a partir para o Getafe até ao final da temporada. 'AS' explicou que só faltam detalhes entre os dois clubes

- A explosão de Youssoufa Moukoko encheu o jovem jogador de holofotes. O Borussia Dortmund parece ter tomado uma nova forma de lidar com a sua progressão: não dispôs de tantos minutos neste início de 2021.

- Ricardo Costa decidiu renunciar ao cargo de diretor esportivo da Boavista após um confronto com vários torcedores.

- 'AS' explica que a saída de Isco, embora seus amigos mais próximos considerem complicada, pode ocorrer nos últimos dias de mercado se uma boa oferta chegar.

- Conforme relatado por 'Tuttosport', Douglas Costa entra nos planos do Milan. Se o brasileiro aceitar o corte de salário, pode acabar no time 'rossonero' se a Juventus, sua atual dona, permitir.

Os principais movimentos da sexta-feira

- Di María não escondeu a ilusão de que jogar com Messi no mesmo time significaria para ele. "Dividir um time com Leo? Não poderia pedir mais do futebol", disse o argentino no 'TyC Sports'.

- Com a final da Copa Libertadores se aproximando, o Real Madrid vai dar atenção especial a essa partida entre Palmeiras e Santos para possíveis contratações.

- Real Madrid irá para cima de Mbappé. Na França, porém, afirmam que o favorito para levar o atacante do PSG é o Liverpool.

- Benrahma fica no West Ham. Os 'hammers' executaram a opção de compra que tinham no jogador do Brentford.