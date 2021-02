O vai e vem do mercado da bola - 31 de janeiro de 2021

- Benfica empresta Ferro ao Valencia. O zagueiro foi emprestado até o fim da atual temporada em acordo que não inclui opção de compra.

- "Quero ficar no PSG e espero que Kylian também". Neymar, em entrevista ao programa 'Sept à Huit' de 'TF1', falou claramente sobre suas intenções para o futuro.

- OFICIAL: Patrick Cutrone assina com o Valencia. Ele chega emprestado pelo Wolverhampton Wanderers após passar a primeira metade da temporada na Fiorentina.

- Nano Mesa tem como objetivo fortalecer o Logroñés. O jogador do Cádiz, sem espaço no time do Cervera, já teria inclusi se exercito com o treinador do time.

- Ighalo deixará o Manchester United no mercado de inverno. Seu destino seria o futebol saudita.

- Watford introduz Dan Gosling em suas fileiras. Chega do Bournemouth e assina até 2023.

- OFICIAL: Alavés recebe Pellistri, que vai jogar por empréstimo no clube de Vitória até o final da temporada.

- O Racing continua com seu frenético domingo e contrata Isma López até o final da temporada.

- Demarai Gray, novo jogador do Bayer Leverkusen. O ex-Leicester assinou até 2022 com o clube farmacêutico.

- Tonny Sanabria e Real Betis separam definitivamente os seus caminhos. Ele vai continuar sua carreira no Torino italiano.

- Luan Capanni, do Milan, parte emprestado ao Racing de Santander.

- Kahn remove Ramos do Bayern. "Se pensarmos em contratá-lo? Não há nada disso", disse o membro do conselho de administração e lendário ex-jogador de futebol ao 'Bild'.

- Roma olha para Edin Dzeko. Fonseca está encantado com Mayoral e não tem lugar em seus planos para o bósnio.

- Segundo o 'AS', Leganés está pensando em encerrar o empréstimo de Michael Santos no Copenhague. Ele tem um contrato com o clube 'pepinero' até 2023.

- O jogador Álvaro Giménez esteve no estádio do Mallorca para assistir ao confronto com o Girona. Ele vai jogar por empréstimo, mas a operação ainda não foi oficializada.

- PSG resgata Bulka de Cartagena. Ele o manda emprestado para o Châteauroux.

- Emery quer Vitolo no Villarreal. Em La Cerámica, estão considerando fazer uma oferta ao Atlético de Madrid antes de 1º de fevereiro.

- Sami Khedira encontra um time. O portal 'Kicker' afirma que já se submeteu a um exame médico no Hertha Berlin. Ele deixaria a Juventus em breve.

- Na Inglaterra, eles veem Kane fora do Tottenham. Eles acreditam que ele será o protagonista da próxima edição do mercado de transferências.

- O Benevento anunciou Gaich. Ele chega por empréstimo do CSKA Moscou.

- Javi Gracia nega saber qualquer coisa sobre a possível chegada de Cutrone, um jogador dos Wolves. "O clube não me informou de nada", disse o treinador do Valencia.

- O United lançará suas redes no zagueiro do Sevilla, Jules Koundé, no próximo verão. Eles vão oferecer 67 milhões por ele.

- De acordo com 'Haberler', a Juventus de Turim rejeitou uma proposta do Liverpool de 50 milhões de euros por Merih Demiral. A 'Vecchia Signora' considera o zagueiro intransferível.

- 'Daily Mirror' traz uma notícia que pode ser uma das bombas da temporada. Aparentemente, o Manchester United está na 'pole position' para obter os serviços de Sergio Ramos. Os 'red devils' querem aproveitar a falta de entendimento entre o jogador e o Real Madrid.

- Tahith Chong, que pertence ao Manchester United, jogará o resto da temporada emprestado ao Brugge. Além disso, o clube belga também anunciou a incorporação sob a forma de empréstimo de Nabil Dirar, que vem do Fenerbahçe.

- O futuro de Lautaro Martínez passa por Giuseppe Meazza. A confirmação foi do próprio jogador argentino, que reconheceu estar em negociações para renovar seu contrato com a Inter de Milão.

- O Girondins de Bordeaux anunciou na noite de sábado, 30 de janeiro, a chegada de Jean-Michaël Seri. O jogador chega à equipe francesa do Fulham por empréstimo.

- 'SIC' indicava que André Horta, do Sporting de Braga, está no radar do Sivasspor. A transferência sem opção de compra seria o movimento desejado pelos portugueses.

Os principais movimentos do dia anterior

- Upamecano dá mais um passo em direção a Munique. Os agentes do zagueiro do RB Leipzig encontraram-se com o Bayern para discutir o seu futuro.

- Khabib pode reaparecer... para jogar futebol! O ex-UFC recebeu uma oferta do FC Kamaz, da Terceira Divisão de Futebol da Rússia.

- El Shaarawy retorna a Roma. O próprio clube oficializou sua incorporação.

- Hulk no Atlético-MG: família, projeto a longo prazo e Libertadores. Atacante foi oficializado como reforço do Galo, com quem assinou contrato até 2022, com mais um ano de opção