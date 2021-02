O vai e vem do mercado da bola, um dia depois do encerramento

- Fabián Noguera retorna ao Estudiantes de La Plata. O zagueiro volta ao time argentino depois que o Santos encerrou seu contrato.

- Badajoz acrescenta experiência na Segunda Divisão. Tahiru Awudu, do Fuenlabrada, assinou com a equipe de Extremadura.

- Jove Español contrata Juanma García. A equipe de San Vicente del Raspeig assumiu os serviços do ex-jogador de times como Liverpool e Barcelona.

- Yonathan Cabral, emprestado ao Newell's Old Boys. O clube incluiu opção de compra no acordo firmado com o Atlético Tucumán.

- Uma lenda do Rayo Vallecano chega em uma equipe da Terceira Divisão espanhola. O lateral Roberto Román, mais conhecido como Tito, vai jogar pelo AD Complutense.

- Atleti renova Elena Martínez e a envia emprestada ao Rayo. O negócio pela atacante de 18 anos foi fechado até o final desta temporada.

- Neymar, perto de renovar com o PSG. 'TNT Sports' garante que a negociação entre as duas partes podem acabar em breve e de maneira satisfatória.

- Portimonense tem garantida o empréstimo de Seung-Woo Lee. O ex-jogador da La Masia poderá em breve ser vinculado à equipe portuguesa.

- OFICIAL: Marcos Rojo assina com o Boca Juniors. O zagueiro de 30 anos deixa o Manchester United sete anos depois e se compromete com o time argentino.

- Manchester City empresta Patrick Roberts para o Derby County. O inglês vai jogar com o técnico Wayne Rooney até o final desta temporada.

- Villas-Boas apresenta sua renúncia: "Eu não queria Ntcham e eles o contrataram mesmo assim", anunciou o treinador em uma entrevista coletiva.

- Mercado de inverno de austeridade: 668 milhões menos de gastos e quase metade das operações. É o que aponta o ProFootballDB, laboratório de dados do BeSoccer, sobre o mercado.

- Se Tuchel se qualificar para a Liga dos Campeões com o Chelsea, será renovado automaticamente. 'Daily Mail' revela esta cláusula do contrato do alemão

- De Marcos, do Bilbao até 2022 e sem cláusula rescisória. O versátil e fiel jogador do Athletic Club ficará muito tempo em Bilbao.

- Primeira vez sem assinar no inverno para o Levante em 15 anos. Curiosidade sobre o clube 'granota', que decidiu se reservar desta vez.

- Honda: lesionado e sem equipe. O ex-jogador do Milan continua à deriva e sem destino.

- O Rio Ave triunfou: a equipe portuguesa anunciou as chegadas de Sávio, Rafael Camacho e Júnior Brandão.

- Cádiz fechou o mercado com uma assinatura pendente. Ainda há um espaço livre no elenco e o treinador Álvaro Cervera solicitou a chegada de um zagueiro.

- O Atlético de Madrid lutou por Guilherme Ramos e tentará novamente no verão. Os rojiblancos receberam um "não" na resposta do Feirense, clube da Segunda Divisão do futebol português.

- Mais saídas do que entradas em um surpreendente último dia de mercado em Elche, apesar do fato de que a equipe de Elche deveria incorporar mais jogadores.

- Ivan Leko, ex-Málaga, treinará o Shanghai SIPG. Uma nova e exótica aventura em um dos clubes mais importantes da Superliga Chinesa.

- Os 16 milhões de euros que o Sporting de Portugal pagou por Paulinho tornaram o jogador português a contratação mais cara da história do clube.

- O Liverpool ficou com o desejo de contratar Marcelo. Os ingleses apresentaram várias ofertas para o zagueiro brasileiro, mas o Olympique de Lyon rejeitou todas.

- OFICIAL: O Milton Keynes Dons se reforçou duplamente. A equipe inglesa anunciou as contratações de Zak Jules e Will Grigg.

- OFICIAL: O Newcastle anunciou a contratação de Joseph Willock por empréstimo do Arsenal. O acordo vai até o final desta temporada.

- Ronald Koeman ficou sem presentes de última hora. Não houve contratações no Barcelona e Eric García não apareceu. Também não houve saídas.

- Outra do futebol inglês. Tottenham se irrita com Danny Rose. Eles queriam ter colocado o lateral para ir ao Trabzonspor turco, mas o jogador boicotou a transferência. A quarentena obrigatória na Turquia foi crucual chave para esta decisão.

- Mais movimentações na segunda-feira no mercado inglês. Joshua King escolheu o Everton ao invés do Fulham e reforçará a equipe de James. Minamino, por sua vez, deixa o Liverpool e vai para o Southampton.

- Olimpia anuncia o esperado retorno de Saúl Salcedo, que retorna após vários anos na equipe do Huracán. Ele assinou pelas próximas cinco temporadas.

- O Deportivo não conseguiu enfrentar a contratação de Sergio Moreno e, diante desse cenário, decidiu inscrever Rayco Rodríguez, da subsidiária, no elenco.

- Iván Rossi deixou o River Plate para ingressar no Sambenedettese, da Terceira Divisão da Itália.

- Miguel Ángel Ramírez falou sobre a assinatura de Jesé e o impacto que pode causar em Las Palmas. O líder máximo lembrou que tinha outras ofertas importantes, mas decidiu voltar para 'casa'.

- O Olympique de Marseille foi ao último dia do mercado de transferências para incorporar Olivier Ntcham, que vem emprestado com opção de compra ao Celtic de Glasgow.

- Juan Sánchez Miño, Diego 'Ruso' Rodríguez, Jeison Lucumí e Youssouf Koné deixaram de ser jogadores do Elche esta segunda-feira, como o clube deu a conhecer.

- Carlos Soler deixou claro que não tem planos para deixar o Valencia. Uma declaração de intenções para Murthy.

- Kike Saverio parte para o FC Andorra até o final da temporada, depois de não ter tido o destaque esperado no Osasuna.

- Embora seja um segredo aberto, os irmãos Fekir, Nabil e Yassin, coincidirão na primeira equipe do Betis. O clube inscreveu o pequeno para preencher a lacuna deixada por Sanabria.

Os principais movimentos do dia anterior

- O Hertha Berlin confirmou a contratação de Sami Khedira, que chega ao time alemão procedente da Juventus de Turim.

- Bryan Reynolds é o novo reforço da Roma. Os italianos chegaram a acordo com o Dallas pelo empréstimo com obrigação de compra.

- Chegou o reforço desejado por Jürgen Klopp. Ben Davies, zagueiro de 25 anos, chega procedente do Preston North End.

- João Silva deixa o Sporting para assinar contrato com o Alavés, que o emprestou ao NK Istra, da Croácia.

- O Barcelona anunciou o fim do empréstimo de Jean-Clair Todibo ao Benfica. O zagueiro atuará pelo Nice até 30 de junho.