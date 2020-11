O Valência tem o substituto de Cillessen em casa

Jasper Cillessen passou por uma cirurgia nessa sexta-feira para corrigir uma ruptura muscular na sua perna direita. O goleiro holandês pode desfalcar a equipe até fevereiro.

Mas o Valência, de acordo com o diário 'AS', não irá ao mercado para contratar um novo nome para o gol. O substituto do ex-Barcelona já está no elenco 'che'.

Jaume Doménech continuará sendo o titular, enquanto Cristian Rivero, que ainda não fez a sua estreia no time principal, será o seu reserva imediato.

O goleiro de 22 anos foi relacionado para partidas do time principal em 26 ocasiões, como apontam os dados de ProFootballDB, mas ainda não fez a sua estreia.