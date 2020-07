"Parece favorecer sempre o mesmo time"

Bartomeu não driblou a pergunta sobre o grande debate das últimas rodadas no futebol espanhol, nem escondeu o descontentamento com a polêmica da arbitragem em entrevista após a vitória deste domingo contra o Villarreal.

“O VAR não está dando a qualidade que todos queríamos. Desde a volta do futebol, houve muitas partidas em que não foi equitativo e parece favorecer o mesmo time, e muitas se veem desfavorecidas. Falei com a Federação em dezembro sobre a revisão dos protocolos”, comentou o presidente a 'Movistar LaLiga'.

O dirigente do Barcelona vê a situação agravada após a retomada das competições. "É a melhor liga do mundo e o VAR não está em um bom nível, é pouco equilibrado desde a volta do futebol", acrescentou.

"O VAR deve ajudar ao árbitro, durante as últimas partidas, todo o mundo viu imagens nas quais o vídeo não foi utilizado", completou Bartomeu.