O verdadeiro motivo da ausência de Messi: seu tornozelo

O Barcelona confirmou, na manhã deste domingo, que Lionel Messi prolongou suas férias e não voltará aos treinos antes do jogo contra o Eibar, marcado para a próxima terça-feira. O resto do grupo retornou aos trabalhos neste domingo sem o craque.

Inicialmente, a interpretação era de que o argentino recebeu mais tempo para estar com a família na Argentina. Houve inclusive uma repercussão negativa de que haveria privilégios para o capitão diante dos demais colegas.

No entanto, já durante a tarde, o clube divulgou nota informando que existe um problema físico com o jogador. "Messi está completando o tratamento do tornozelo direito e será reincorporado ao elenco após o jogo com o Eibar", comunicou o clube.

A informação também causa surpresa, porque, até então, nada havia sido dito sobre qualquer tratamento envolvendo o camisa 10. Não há indicativos de que seja algo grave, mas houve uma surpresa tão grande quanto havia sobre sua ausência antes do esclarecimento do Barcelona.